Работники музеев обсудят формы работы с посетителями на конференции в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Всероссийская научно-практическая конференция по музейной педагогике "Музей как образовательное пространство: инновационные формы работы с посетителем" откроется в среду в Петрозаводске. Ее участники обсудят формы работы с посетителями, сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Кижи".

"На конференции будут рассмотрены вопросы развития образовательной деятельности музеев, взаимодействия музеев и образовательных учреждений, технологии музейно- образовательной деятельности, а также инновационные методы и формы работы с различными категориями посетителей", - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие музейные педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Кировской, Мурманской, Новосибирская областей, Ямало-Ненецкого округа, Чувашии, других регионов России, а также с Украины и из Республики Беларусь. В рамках программы конференции состоится круглый стол по вопросам образовательной деятельности музея, презентация музейно-образовательного пространства музеев Петрозаводска, выезд на остров Кижи.

"За четыре дня в ходе конференции прозвучат 59 интересных докладов. Готовится к изданию сборник статей - 57 работ прислали музейные педагоги со всей страны для публикации", - отметили в музее-заповеднике.

Организатором Всероссийской научно-практической конференции, которая пройдет в Петрозаводске с 21 по 24 июня, является государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи". Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры России.