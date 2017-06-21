Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Работники музеев обсудят формы работы с посетителями на конференции в Карелии

Культура
21 июня, 0:26 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

В мероприятии примут участие музейные педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Кировской, Мурманской, Новосибирская областей, Ямало-Ненецкого округа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Всероссийская научно-практическая конференция по музейной педагогике "Музей как образовательное пространство: инновационные формы работы с посетителем" откроется в среду в Петрозаводске. Ее участники обсудят формы работы с посетителями, сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Кижи".

"На конференции будут рассмотрены вопросы развития образовательной деятельности музеев, взаимодействия музеев и образовательных учреждений, технологии музейно- образовательной деятельности, а также инновационные методы и формы работы с различными категориями посетителей", - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие музейные педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Кировской, Мурманской, Новосибирская областей, Ямало-Ненецкого округа, Чувашии, других регионов России, а также с Украины и из Республики Беларусь. В рамках программы конференции состоится круглый стол по вопросам образовательной деятельности музея, презентация музейно-образовательного пространства музеев Петрозаводска, выезд на остров Кижи.

"За четыре дня в ходе конференции прозвучат 59 интересных докладов. Готовится к изданию сборник статей - 57 работ прислали музейные педагоги со всей страны для публикации", - отметили в музее-заповеднике.

Организатором Всероссийской научно-практической конференции, которая пройдет в Петрозаводске с 21 по 24 июня, является государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи". Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
19
Не только Гоша: жизнь и главные роли Алексея Баталова
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция нейтрализовала человека со взрывчаткой на Центральном вокзале Брюсселя
2
Белый дом: США продолжат политику санкций против РФ, пока она "не покинет восток Украины"
3
"Армата" учится стрелять: видео учебных стрельб новейшего танка России
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных сил
6
США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФ
7
Трамп и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе и борьбу с коррупцией
Темы дня
Загрузка...
Реклама