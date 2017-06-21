Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Третий Фестиваль культуры Фазиля Искандера в Абхазии открылся спектаклем "Софичка"

Культура
21 июня, 1:02 UTC+3 СУХУМ /Корр. ТАСС, Анжела Кучуберия

Фестиваль "Стоянка человека" завершится 22 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

СУХУМ, 21 июня. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Третий фестиваль культуры писателя Фазиля Искандера "Стоянка человека" открылся во вторник вечером в Сухуме премьерой спектакля "Софичка" по его одноименному произведению.

Смотрите также
Фазиль Искандер, 1996 год

"Покраснеть от стыда можно только лично": что известно о Фазиле Искандере

"Штабом фестиваля в этот раз стал Государственный русский театр драмы (РУСДРАМ), которому в марте этого года в целях увековечения памяти писателя присвоили имя Фазиля Искандера. В спектакле "Софичка" играют студенты третьего актерского курса абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина", - сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия на церемонии открытия театрального смотра.

Министр вспомнила, как первый фестиваль Искандера в 2015 году начался с того, что зачитали слова приветствия писателя фестивалю. "Фазиль Абдуллович пожелал фестивалю долгих лет жизни и благодарил за внимание к его творчеству. К сожалению, сегодня фестиваль проходит без него, и потому он наполнен еще большим смыслом, еще большей ответственностью всех тех, кто занимается его организацией и развитием", - подчеркнула Арсалия.

Как отметила директор Международного фонда культуры Искандера Шазина Агрба, "это произведение необыкновенно по силе образа Софички - женщины, праведницы из села Чегем". Само произведение написано на русском. Диалоги в спектакле ведутся на русском и на абхазском языках.

"Софичка" и в кино

21 июня вечером в эфире Абхазского государственного телевидения в рамках фестиваля зрители впервые увидят художественный фильм "Софичка", снятый в Абхазии при финансовой поддержке Госкино и в сотрудничестве с "Ленфильмом". Режиссер кинокартины - выпускница мастерской Александра Сокурова Кира Коваленко. 19 ноября прошлого года фильм впервые был представлен на кинофестивале "Темные ночи" в Таллине.

По словам куратора фестиваля художника Алексея Шервашидзе-Чачба, "получается очень интересно, "Софичка", с одной стороны - кинематограф, с другой - театр". "Но они ни в коей мере не конкурируют друг с другом, и не спорят. Каждый художник по-своему раскрывает удивительную историю Софички, написанную Искандером", - подчеркнул он.

Фестиваль "Стоянка человека" завершится 22 июня в РУСДРАМ чтением отрывков из книги Искандера "Рассказы о Чике" в исполнении актеров русского театра драмы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Абхазия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
19
Не только Гоша: жизнь и главные роли Алексея Баталова
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция нейтрализовала человека со взрывчаткой на Центральном вокзале Брюсселя
2
Белый дом: США продолжат политику санкций против РФ, пока она "не покинет восток Украины"
3
"Армата" учится стрелять: видео учебных стрельб новейшего танка России
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных сил
6
США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФ
7
Трамп и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе и борьбу с коррупцией
Темы дня
Загрузка...
Реклама