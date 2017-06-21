Третий Фестиваль культуры Фазиля Искандера в Абхазии открылся спектаклем "Софичка"

СУХУМ, 21 июня. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Третий фестиваль культуры писателя Фазиля Искандера "Стоянка человека" открылся во вторник вечером в Сухуме премьерой спектакля "Софичка" по его одноименному произведению.

"Штабом фестиваля в этот раз стал Государственный русский театр драмы (РУСДРАМ), которому в марте этого года в целях увековечения памяти писателя присвоили имя Фазиля Искандера. В спектакле "Софичка" играют студенты третьего актерского курса абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина", - сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия на церемонии открытия театрального смотра.

Министр вспомнила, как первый фестиваль Искандера в 2015 году начался с того, что зачитали слова приветствия писателя фестивалю. "Фазиль Абдуллович пожелал фестивалю долгих лет жизни и благодарил за внимание к его творчеству. К сожалению, сегодня фестиваль проходит без него, и потому он наполнен еще большим смыслом, еще большей ответственностью всех тех, кто занимается его организацией и развитием", - подчеркнула Арсалия.

Как отметила директор Международного фонда культуры Искандера Шазина Агрба, "это произведение необыкновенно по силе образа Софички - женщины, праведницы из села Чегем". Само произведение написано на русском. Диалоги в спектакле ведутся на русском и на абхазском языках.

"Софичка" и в кино

21 июня вечером в эфире Абхазского государственного телевидения в рамках фестиваля зрители впервые увидят художественный фильм "Софичка", снятый в Абхазии при финансовой поддержке Госкино и в сотрудничестве с "Ленфильмом". Режиссер кинокартины - выпускница мастерской Александра Сокурова Кира Коваленко. 19 ноября прошлого года фильм впервые был представлен на кинофестивале "Темные ночи" в Таллине.

По словам куратора фестиваля художника Алексея Шервашидзе-Чачба, "получается очень интересно, "Софичка", с одной стороны - кинематограф, с другой - театр". "Но они ни в коей мере не конкурируют друг с другом, и не спорят. Каждый художник по-своему раскрывает удивительную историю Софички, написанную Искандером", - подчеркнул он.

Фестиваль "Стоянка человека" завершится 22 июня в РУСДРАМ чтением отрывков из книги Искандера "Рассказы о Чике" в исполнении актеров русского театра драмы.