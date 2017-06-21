Рэпер Prodigy скончался в Лас-Вегасе

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Американский музыкант-рэпер Prodigy, настоящее имя которого Альберт Джонсон, скончался во вторник в Лас-Вегасе в возрасте 42 лет. Об этом сообщил интернет-портал TMZ.
Prodigy стал широко известен в 1990-е годы, когда он выступал в составе дуэта Mobb Deep вместе с рэпером Havoc. Композиция группы Shook Ones Pt. II считается одной из самых знаменитых произведений в жанре "хард-кор рэп".
"Prodigy был госпитализирован несколько дней назад после концерта Mobb Deep в связи с осложнениями, вызванными серповидноклеточной анемией, - говорится в заявлении пресс-агента певца. - Большинство его поклонников знают, что он боролся с этим заболеванием с самого рождения. Тем не менее, точная причина смерти пока не определена".