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Рэпер Prodigy скончался в Лас-Вегасе

Культура
21 июня, 3:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Prodigy стал широко известен в 1990-е годы, когда он выступал в составе дуэта Mobb Deep вместе с рэпером Havoc

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Американский рэпер Альберт Джонсон (Prodigy)

Американский рэпер Альберт Джонсон (Prodigy)

© AP Photo/Mark Lennihan

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Американский музыкант-рэпер Prodigy, настоящее имя которого Альберт Джонсон, скончался во вторник в Лас-Вегасе в возрасте 42 лет. Об этом сообщил интернет-портал TMZ.

Prodigy стал широко известен в 1990-е годы, когда он выступал в составе дуэта Mobb Deep  вместе с рэпером Havoc. Композиция группы Shook Ones Pt. II считается одной из самых знаменитых произведений в жанре "хард-кор рэп".

"Prodigy был госпитализирован несколько дней назад после концерта Mobb Deep в связи с осложнениями, вызванными серповидноклеточной анемией, - говорится в заявлении пресс-агента певца. - Большинство его поклонников знают, что он боролся с этим заболеванием с самого рождения. Тем не менее, точная причина смерти пока не определена".

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