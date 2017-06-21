Победителем III Московского еврейского кинофестиваля стала лента "Вчерашний рассвет"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Победителем III Московского еврейского кинофестиваля в номинации "Лучший художественный полнометражный фильм" стала драма режиссера Криса Крауса "Вечерний рассвет". Об этом сообщили ТАСС организаторы после церемонии завершения фестиваля, которая состоялась во вторник, 20 июня, в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве.

Картина "Вечерний рассвет" рассказывает о судьбе немецкого историка Татилы Блюмена (Ларс Айденгер), который готовит конференцию о Холокосте.

По данным пресс-службы, в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм" победителем стала картина Томера Хейманна и Барака Хейманна "Кто теперь меня полюбит?", в центре которой судьба молодого еврея, инфицированного ВИЧ. Лучшей художественной короткометражкой стала лента, посвященная встрече отца с дочерью, "Другими словами", режиссера Таля Кантора. Лучшим документальным короткометражным фильмом стала картина "Скрипка Джо" (Кахане Куперман) - лента повествует о выжившем в Холокосте пожилом мужчине, который дарит свою скрипку 12-летней бедной американской школьнице.

"Для меня в первую очередь важно, что наш фестиваль продолжает выполнять объединяющую функцию. Мы объединяем организации, которые обычно не работают вместе, объединяем разные возрастные и социальные группы, объединяем самые разные национальности. На мой взгляд, это происходит потому, что киноязык - это самое универсальное средство общения и обмена мнениями на сегодняшний день", - сказал ТАСС генеральный продюсер фестиваля Егор Одинцов.

Фестиваль востребован

"Во-первых, "еврейская" тема в кино очень обширна: это и фильмы, посвященные религии, и культуре, истории еврейского народа, также это фильмы известных режиссеров и с участием актеров еврейского происхождения. Еврейское кино - это картины, посвященные Холокосту, и многие другие", - сказал ТАСС президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и Центра толерантности Александр Борода.

"В Москве - многокультурном мегаполисе, проводятся разные мероприятия с национальным компонентом - такие как фестивали грузинской кухни, французского кино и так далее, а значит, современная молодежь интересуется и открыта к восприятию разных культур. Немалую роль в популярности проекта сыграло и развитие дипломатических отношений с Израилем", - добавил собеседник агентства.

Глава ФЕОР отметил, что кинофестиваль позволяет зрителю познакомиться с историей Второй мировой войны и Холокостом. "Именно этим страшным темам посвящены фильмы "Лига Терезин", "Грязные волки", "Через воды" и другие. А добрый фильм-сказка "Песнь песней" является прекрасной экранизацией одноименного романа замечательного еврейского писателя Шолом Алейхема", - добавил Борода.

Фестиваль мирового уровня

В свою очередь президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер сказал ТАСС, что картины, представленные на фестивале, "соответствуют самым высоким критериям". "Фестиваль стал международным не только по месту производства фильмов, но и по составу ключевых гостей", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, киносмотр стал важным культурным событием "и для российской еврейской общины, и для всей страны". "Это наш вклад в многонациональную культуру России. И особенно мы горды тем, что из множества подобных фестивалей во всем мире московский - один из крупнейших и по репертуару, и по количеству зрителей", - добавил Каннер.

"Безусловно, фестиваль доказал свою жизнеспособность. Он интересен зрителям и кинематографистам, интересен медиа. Уверен, что у него блестящие качественные перспективы - и на четвертом Московском еврейском кинофестивале мы увидим и красную дорожку, и еще больше звезд российского и мирового кинематографа", - отметил глава РЕК.

Программа фестиваля

Третий Московский еврейский кинофестиваль проходил в Москве с 12 по 20 июня. В программу этого года было включено 50 работ, среди которых - художественные, анимационные, документальные и короткометражные фильмы. Вниманию зрителей были представлены картины из России, США, Франции, Израиля, Польши, Испании, Дании, Канады, Великобритании и других стран. Фильмы, вошедшие в программу фестиваля, были посвящены еврейской культуре в разных ее проявлениях: жизни народа в диаспоре и Израиле, вопросам идентификации, семейным ценностям, истории евреев XX века, религии, литературе и музыке.

Мероприятия кинофестиваля проходили в Еврейском музее и Центре толерантности, киноцентре "Октябрь", Центре документального кино и других площажках. Кроме кинопоказов в рамках фестиваля прошло множество различных мероприятий, в том числе мастер-классы, публичные дискуссии и встречи с актерами и режиссерами.