В Нью-Йорке открылась выставка фотографий ТАСС об истории русского балета

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Снимки фотографов ТАСС, воссоздающие историю русского балета с начала прошлого века, представлены на выставке в Нью-Йорке. Церемония, посвященная ее открытию, состоялась во вторник.

Звезды балета

В экспозицию, размещенную в Национальном художественном клубе на Манхэттене, вошли 40 сделанных в период с 1903 по 2017 годы фотографий звезд русского балета. Среди них Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Светлана Захарова, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева. Они запечатлены в моменты репетиций и выступлений, триумфа на сцене. Представлены также снимки прославленных балетмейстеров, в частности Юрия Григоровича, Бориса Эйфмана, Алексея Ратманского.

Выставка, получившая название "Дивертисменты: от Анны Павловой до Светланы Захаровой", организована агентством ТАСС и Русско-Американским фондом. "За столетия русская балетная школа стала одной из лучших в мире. Я очень надеюсь, что наша выставка, которая пройдет в Нью-Йорке, понравится зрителям, и что, окунувшись в атмосферу волшебного мира русского балета, они станут его искренними поклонниками", - отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

В экспозиции представлены работы Александра Конькова, Антона Новодережкина, Александра Курова, Валерия Шарифулина, Александра Баталова, Олега Власова и других фотографов. В числе наиболее примечательных организаторы выделили снимки Плисецкой, сделанные во время выступления балерины в Большом театре на ее творческом вечере в 1978 году, а также во время исполнения партии "Умирающий лебедь" в 1980 году.

Обоюдное любопытство

Выставка, которая продолжится до 2 июля, проходит в рамках ежегодного культурного фестиваля "Наше наследие". Его уже в 15-й раз проводит в Нью-Йорке Русско-Американский фонд. "Агентство ТАСС предоставило нам шедевры своей коллекции, - отметила в беседе президент фонда Марина Ковалева. - Мы выбирали те снимки, которые, как нам казалось, будут более всего интересны американскому зрителю".

"Мы хотели показать и классический балет, к которому привыкли, который является знаковым для России, и также рассказать о том, что Россия достаточно высоко стоит и в современном балете", - рассказала Ковалева. Она сообщила, что сотрудники фонда работали над организацией фотовыставки около четырех месяцев.

Один из ведущих искусствоведов Национального художественного клуба (клуб объединяет руководителей многих музеев Восточного побережья США - прим. ТАСС) Роберт Йанер в свою очередь констатировал, что динамика в отношениях США и РФ в настоящее время такова, что может "подстегнуть любопытство людей" с обеих сторон.

Передать важность момента

Мастер балетной и театральной фотографии, известный критик Нина Аловерт в беседе с корреспондентом ТАСС выразила уверенность в том, что экспозиция привлечет внимание американцев. "Считаю, что фотографии балета имеют гораздо большее значение для искусства и истории, чем фильмы или видеозаписи. Потому что о видеозаписи вы можете сказать: "Теперь не так танцуют, не так поднимают ногу и так далее", - указала Аловерт. - А фотография передает важность момента, в ней остается часть искусства".

"Считаю, что эти сохранившиеся фотографии 20-х, 30-х и даже 90-х, 80-х годов - это очень важно для истории искусства и истории балета", - отметила она. На вопрос о том, какие снимки привлекли ее особое внимание, Аловерт ответила: "Самые старые фотографии... там [Екатерина] Гельцер, [Агриппина] Ваганова... потом мне лично интересен молодой [Юрий] Григорович, который репетирует с [Натальей] Бессмертновой, я ее очень любила и считаю одной из выдающихся русских балерин. И, конечно, я рада, что остались эти фотографии, увы, уже очень многих нет".

Параллельно с выставкой "Дивертисменты: от Анны Павловой до Светланы Захаровой" в Национальном художественном клубе представлены работы скульптора российского происхождения Эллы Коган. В экспозицию, также открывшуюся в рамках фестиваля "Наше наследие", вошли около двух десятков бронзовых скульптур.

"Объединяющая черта у этих работа одна. Это живые люди, которые пришли с вами поговорить", - отметила Коган, рассказывая о своей выставке. Она также была организована Русско-Американским фондом и продлится до 2 июля.