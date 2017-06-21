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Основателю "Агаты Кристи" Вадиму Самойлову запретили въезд на Украину

Культура
21 июня, 12:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, июня. /ТАСС

В СБУ уточнили, что запрет действует еще с 29 апреля 2015 года

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Вадим Самойлов

Вадим Самойлов

© Юрий Машков/ТАСС

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну сроком на пять лет российскому музыканту и основателю группы "Агата Кристи" Вадиму Самойлову. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос украинского издания "Обозреватель".

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"Сообщаем, что указанному гражданину [Вадиму Самойлову] в интересах обеспечения государственной безопасности Службой безопасности Украины запрещен въезд в страну сроком на пять лет", - говорится в документе.

В ведомстве уточнили, что запрет действует еще с 29 апреля 2015 года. Издание "Обозреватель" напоминает, что Самойлов неоднократно посещал провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Рок-группа "Агата Кристи" была основана в 1985 году. Более 10 лет она являлась одним из самых популярных российских музыкальных коллективов. В 2010 году братья Самойловы записали последний альбом "Эпилог", после чего группа официально распалась.

СБУ запретила въезд на Украину уже около 140 российским артистам. В черный список, который время от времени пополняется, вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.

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