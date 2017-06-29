Романтики с озерных берегов: пять песен для Грушинского фестиваля

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29 июня на берегах Мастрюковских озер в Самарской области стартует Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. А это значит, что пора доставать свитер, палатку и, конечно, гитару. Даже если вы не знаете бардовской музыки — не страшно. ТАСС отобрал пять авторских песен, которые сделают вас своим на "Груше".
Начните с классики. "Милая моя" — это простая, искренняя песня, которая покорит всех девушек в вашей палатке и за ее пределами. К тому же Визбор начал сочинять ее именно на Грушинском фестивале в 1972 году.
Em
Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены,
G D G
Тих и печален ручей у янтарной сосны,
B7 C E
Пеплом несмелым подернулись угли костра,
Am B7 Em
Вот и окончилось все — расставаться пора.
Em Аm D G
Милая моя, солнышко лесное,
Em Am B7 Em
Где, в каких краях встретишься со мною?
(Продолжение здесь)
Настало время для более серьезных тем. Как тут не вспомнить Высоцкого с его "Песней о друге"? Если кого-то из слушателей не пробьет на слезу, самое время тащить его в горы, чтобы понять, "плох он или хорош". И, конечно, потренируйте свои навыки свиста — они вам понадобятся в проигрыше.
Am E7
Если друг оказался вдруг
Am Am6
И не друг и не враг, а так...
A7 Dm
Если сразу не разберешь,
E7 E
Плох он или хорош, —
Dm
Парня в горы тяни — рискни,
Am Am6
Не бросай одного его,
E7 E
Пусть он в связке в одной с тобой —
E7 Am
Там поймешь, кто такой.
(Продолжение здесь)
Почувствуйте себя Федором Ивановичем Суховым из "Белого солнца пустыни". Барышни и их отцы будут довольны — это точно.
Am E7 Am
Ваше благородие, госпожа разлука,
C G C
Все мы с ней не встретимся — вот какая штука.
Dm G C
Письмецо в конверте погоди, не рви…
Dm Am E7 F
Не везет мне в смерти — повезет в любви.
Dm G C
Письмецо в конверте погоди, не рви…
Dm Am E7 F
Не везет мне в смерти — повезет в любви.
(Продолжение здесь)
Еще одна песня из фильма — на этот раз из "Иронии судьбы, или С легким паром!". Конечно, по меркам Грушинского фестиваля это "попса", но вряд ли кто-то откажется подпеть. И ваша Надя останется в восторге.
Am Dm G C E
Если у вас нету дома, пожары ему не страшны,
E7 Am
И жена не уйдет к другому,
Dm G C F
Если у вас, если у вас,
Dm E Am
Если у вас нет жены,
F E Am
Hету жены.
Dm
Оркестр гремит басами,
Dm G C
Трубач выдувает медь,
Dm G C F
Думайте сами, решайте сами,
Dm E Am
Иметь или не иметь,
F E Am
Иметь или не иметь.
(Продолжение здесь)
Главные хиты всегда оставляют напоследок — завершите свое выступление нетленкой Олега Митяева "Как здорово". Впрочем, эта песня настолько универсальная и известная, что ее можно играть хоть в начале, хоть в конце фестиваля. А вот ехать на "Грушу", не зная ее, грешно.
Am Dm E Am
Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно,
Am Dm G C
Струна осколком эха пронзит тугую высь,
A7 Dm G C
Качнется купол неба большой и звездно-снежный,
Dm Am E F
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
A7 Dm G C
Качнется купол неба большой и звездно-снежный,
Dm Am E Am
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
(Продолжение здесь)
Если вы не умеете играть на гитаре, не отчаивайтесь — вам точно будет чем заняться. В программе фестиваля больше трех десятков сольных концертов звезд бардовской песни, а также спектакли, открытый кинотеатр, спортивные и туристические соревнования.
Артур Громов