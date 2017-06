Романтики с озерных берегов: пять песен для Грушинского фестиваля

29 июня на берегах Мастрюковских озер в Самарской области стартует Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. А это значит, что пора доставать свитер, палатку и, конечно, гитару. Даже если вы не знаете бардовской музыки — не страшно. ТАСС отобрал пять авторских песен, которые сделают вас своим на "Груше".

1. Юрий Визбор — "Милая моя"

Начните с классики. "Милая моя" — это простая, искренняя песня, которая покорит всех девушек в вашей палатке и за ее пределами. К тому же Визбор начал сочинять ее именно на Грушинском фестивале в 1972 году.

Em

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены,

G D G

Тих и печален ручей у янтарной сосны,

B7 C E

Пеплом несмелым подернулись угли костра,

Am B7 Em

Вот и окончилось все — расставаться пора.

Em Аm D G

Милая моя, солнышко лесное,

Em Am B7 Em

Где, в каких краях встретишься со мною?

(Продолжение здесь)

Милая моя

2. Владимир Высоцкий — "Песня о друге"

Настало время для более серьезных тем. Как тут не вспомнить Высоцкого с его "Песней о друге"? Если кого-то из слушателей не пробьет на слезу, самое время тащить его в горы, чтобы понять, "плох он или хорош". И, конечно, потренируйте свои навыки свиста — они вам понадобятся в проигрыше.

Am E7

Если друг оказался вдруг

Am Am6

И не друг и не враг, а так...

A7 Dm

Если сразу не разберешь,

E7 E

Плох он или хорош, —

Dm

Парня в горы тяни — рискни,

Am Am6

Не бросай одного его,

E7 E

Пусть он в связке в одной с тобой —

E7 Am

Там поймешь, кто такой.

(Продолжение здесь)

Песня о друге

3. Булат Окуджава — "Ваше благородие, госпожа Удача"

Почувствуйте себя Федором Ивановичем Суховым из "Белого солнца пустыни". Барышни и их отцы будут довольны — это точно.

Am E7 Am

Ваше благородие, госпожа разлука,

C G C

Все мы с ней не встретимся — вот какая штука.

Dm G C

Письмецо в конверте погоди, не рви…

Dm Am E7 F

Не везет мне в смерти — повезет в любви.

Dm G C

Письмецо в конверте погоди, не рви…

Dm Am E7 F

Не везет мне в смерти — повезет в любви.

(Продолжение здесь)

Ваше благородие, госпожа Удача

4. Александр Аронов — "Если у вас нету тети"

Еще одна песня из фильма — на этот раз из "Иронии судьбы, или С легким паром!". Конечно, по меркам Грушинского фестиваля это "попса", но вряд ли кто-то откажется подпеть. И ваша Надя останется в восторге.

Am Dm G C E

Если у вас нету дома, пожары ему не страшны,

E7 Am

И жена не уйдет к другому,

Dm G C F

Если у вас, если у вас,

Dm E Am

Если у вас нет жены,

F E Am

Hету жены.

Dm

Оркестр гремит басами,

Dm G C

Трубач выдувает медь,

Dm G C F

Думайте сами, решайте сами,

Dm E Am

Иметь или не иметь,

F E Am

Иметь или не иметь.

(Продолжение здесь)

Если у вас нету тети

5. Олег Митяев — "Как здорово"

Главные хиты всегда оставляют напоследок — завершите свое выступление нетленкой Олега Митяева "Как здорово". Впрочем, эта песня настолько универсальная и известная, что ее можно играть хоть в начале, хоть в конце фестиваля. А вот ехать на "Грушу", не зная ее, грешно.

Am Dm E Am

Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно,

Am Dm G C

Струна осколком эха пронзит тугую высь,

A7 Dm G C

Качнется купол неба большой и звездно-снежный,

Dm Am E F

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

A7 Dm G C

Качнется купол неба большой и звездно-снежный,

Dm Am E Am

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

(Продолжение здесь)

Как здорово

Если вы не умеете играть на гитаре, не отчаивайтесь — вам точно будет чем заняться. В программе фестиваля больше трех десятков сольных концертов звезд бардовской песни, а также спектакли, открытый кинотеатр, спортивные и туристические соревнования.

Артур Громов