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Романтики с озерных берегов: пять песен для Грушинского фестиваля

Культура
29 июня, 8:45 UTC+3

ТАСС предлагает читателям как следует подготовиться к главному событию в мире бардовской музыки

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Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

29 июня на берегах Мастрюковских озер в Самарской области стартует Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. А это значит, что пора доставать свитер, палатку и, конечно, гитару. Даже если вы не знаете бардовской музыки — не страшно. ТАСС отобрал пять авторских песен, которые сделают вас своим на "Груше".

1. Юрий Визбор — "Милая моя"

Начните с классики. "Милая моя" — это простая, искренняя песня, которая покорит всех девушек в вашей палатке и за ее пределами. К тому же Визбор начал сочинять ее именно на Грушинском фестивале в 1972 году.

 Em

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены,

 G                       D                            G

Тих и печален ручей у янтарной сосны,

 B7                                                                C       E

Пеплом несмелым подернулись угли костра,

 Am                          B7                              Em

Вот и окончилось все — расставаться пора.

 Em      Аm       D                G       

Милая моя, солнышко лесное,

 Em                 Am        B7                    Em

Где, в каких краях встретишься со мною?

(Продолжение здесь)

Милая моя

2. Владимир Высоцкий — "Песня о друге"

Настало время для более серьезных тем. Как тут не вспомнить Высоцкого с его "Песней о друге"? Если кого-то из слушателей не пробьет на слезу, самое время тащить его в горы, чтобы понять, "плох он или хорош". И, конечно, потренируйте свои навыки свиста — они вам понадобятся в проигрыше.

Am                                    E7
Если друг оказался вдруг
                                            Am  Am6 
И не друг и не враг, а так...
            A7                    Dm
Если сразу не разберешь,
                          E7   E
Плох он или хорош, —
                         Dm
Парня в горы тяни — рискни,
                       Am          Am6
Не бросай одного его,
                                       E7                E            
Пусть он в связке в одной с тобой —
E7                             Am
Там поймешь, кто такой.

(Продолжение здесь

Песня о друге

3. Булат Окуджава — "Ваше благородие, госпожа Удача"

Почувствуйте себя Федором Ивановичем Суховым из "Белого солнца пустыни". Барышни и их отцы будут довольны — это точно.

Am                           E7          Am

Ваше благородие, госпожа разлука,

C                                                   G               C

Все мы с ней не встретимся — вот какая штука.

Dm                                 G               C

Письмецо в конверте погоди, не рви…

Dm                       Am            E7                 F

Не везет мне в смерти — повезет в любви.

Dm                                 G               C

Письмецо в конверте погоди, не рви…

Dm                       Am            E7                 F

Не везет мне в смерти — повезет в любви.

(Продолжение здесь)

Ваше благородие, госпожа Удача

4. Александр Аронов — "Если у вас нету тети"

Еще одна песня из фильма — на этот раз из "Иронии судьбы, или С легким паром!". Конечно, по меркам Грушинского фестиваля это "попса", но вряд ли кто-то откажется подпеть. И ваша Надя останется в восторге.

 Am                       Dm           G                      C         E

Если у вас нету дома, пожары ему не страшны,

     E7                         Am

И жена не уйдет к другому,

 Dm       G     C       F

Если у вас, если у вас,

 Dm       E            Am

Если у вас нет жены,

 F  E   Am

Hету жены.

   Dm             

Оркестр гремит басами,

 Dm            G          C

Трубач выдувает медь,

 Dm           G           C          F

Думайте сами, решайте сами,

 Dm             E     Am

Иметь или не иметь,

 F               E     Am

Иметь или не иметь.

(Продолжение здесь)

Если у вас нету тети

5. Олег Митяев — "Как здорово"

Главные хиты всегда оставляют напоследок — завершите свое выступление нетленкой Олега Митяева "Как здорово". Впрочем, эта песня настолько универсальная и известная, что ее можно играть хоть в начале, хоть в конце фестиваля. А вот ехать на "Грушу", не зная ее, грешно.

 Am                   Dm                 E            Am

Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно,

 Am                        Dm      G                    C

Струна осколком эха пронзит тугую высь,

 A7                        Dm        G                         C

Качнется купол неба большой и звездно-снежный,

      Dm                 Am                     E                  F

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

 A7                        Dm        G                         C

Качнется купол неба большой и звездно-снежный,

      Dm                 Am                     E                  Am

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

(Продолжение здесь)

Как здорово

Если вы не умеете играть на гитаре, не отчаивайтесь — вам точно будет чем заняться. В программе фестиваля больше трех десятков сольных концертов звезд бардовской песни, а также спектакли, открытый кинотеатр, спортивные и туристические соревнования.

Артур Громов

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