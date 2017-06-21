Волшебный лес и вершители судеб: что смотреть на Московском международном кинофестивале

22 июня начинает работу 39-й Московский международный кинофестиваль. ММКФ предлагает вниманию столичных зрителей не только собственный конкурсный выбор, но и лучшие фильмы крупнейших мировых смотров. ТАСС рассказывает о шести картинах из программы ММКФ-2017, рекомендованных критиками.

"О теле и душе"

filmpro.ru

Один из самых важных фильмов смотра этого года представлен в программе "Эйфория окраины". Это лента венгерского режиссера Ильдико Эньеди "О теле и душе". Фильм завоевал главный приз Берлинале — "Золотого медведя".

Мастер рассказывает зрителю о неком волшебном лесе, в котором живут олени. Далее становится понятно, что эти животные снятся главным героям — молодой девушке и зрелому мужчине, которые работают на бойне. Оба видят один и тот же сон, где предстают в обличье этих оленей, испытывая друг к другу сильные чувства. Но в реальности все оказывается гораздо сложнее, для признания в своих чувствах паре предстоит преодолеть множество внутренних преград.

Картина также получила приз экуменического жюри, приз Международной федерации кинопрессы и приз газеты "Берлинер моргенпост" в рамках 67-го Берлинского международного кинофестиваля.

"По ту сторону надежды"

filmpro.ru

Данный контент может содержать сцены употребления табака. КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

В программе "Эйфория окраины" также представлен фильм "По ту сторону надежды" финского режиссера Аки Каурисмяки, который получил за эту работу "Серебряного медведя" Берлинале.

Режиссер с юмором рассказывает историю своего героя Викстрема, который, убегая от бытовых проблем, открывает в Хельсинки забегаловку. В это же время беженец из Алеппо Халед планирует начать жизнь в Европе с чистого листа, но получает отказ. Избежав депортации и раздобыв фальшивые документы, он начинает работать в ресторане главного героя, скрываясь от властей. Обычные люди протягивают нелегалу руку помощи. По словам режиссера, его фильм призван вызвать чувство милосердия у европейцев к тем людям, которым удалось выбраться из пепла войны, обратить внимание на проблемы мигрантов.

"Смерть Людовика XIV"

filmpro.ru

В программе "8 1/2 фильмов" представлена заслуживающая внимания лента каталонского режиссера Альберта Серра "Смерть Людовика XIV". Главную роль в ленте исполнил прославленный 72-летний французский актер Жан-Пьер Лео. Он блестяще сыграл умирающего монарха.

В центре сюжета — события августа 1715 года. После прогулки "король-солнце" Людовик XIV почувствовал боль в ноге, но в последующие дни продолжал выполнять государственные дела, не обращая внимание на здоровье. Быстро стал слабеть, началось медленное угасание в окружении заботливых родственников и врачей величайшего короля в истории Франции. В этом году Жан-Пьер Лео получил "Почетную пальмовую ветвь" 69-го Международного Каннского кинофестиваля. Жан-Пьер Лео также известен работой с Жан-Люком Годаром, Пьером Паоло Пазолини и Бернардо Бертолуччи.

"120 ударов в минуту"

filmpro.ru

В программе "Фильмы, которых здесь не было" представлена важная социальная лента "120 ударов в минуту" французского режиссера Робена Кампийо. Фильм завоевал гран-при Каннского фестиваля. Действие картины происходит в начале 1990-х годов в Париже. В центре сюжета — работа активистов одной из общественных организаций, которая борется с безразличием общества к проблемам больных СПИДом, на этом фоне на экране разворачивается история любви двух молодых людей, которые знакомятся на этой общественной работе. Фильм частично основан на реальных событиях. "Фильм Кампийо говорит о героях, которые спасают множество жизней", — заявил председатель жюри Педро Альмодовар.

"Послеобразы"

filmpro.ru

В программе "Эйфория окраины" представлен последний фильм великого Анджея Вайды "Послеобразы". Лента рассказывает о последних годах жизни художника Владислава Стржеминского — пионера польского авангарда 1920–1930-х годов. Действие фильма происходит в 1948–1952 годах, когда художник пытался бороться с властью за свободу самовыражения. Сам Вайда был свидетелем этих событий, так как близко знал Стржеминского. "Послеобразы" выдвигалась на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

"След зверя"

filmpro.ru

В программе есть еще одна польская лента — "След зверя" Агнешки Холланд (удостоена престижной награды имени Альфреда Бауэра на Берлинском кинофестивале). Картина повествует о пожилой женщине Янине Душейко, взявшей на себя роль вершителя судеб. Это фильм, призывающий уважать природу, а также протестующий против охоты и убийства животных для забавы. К тому же он затрагивает тему роли женщин в современном мире, особенно женщин старшего возраста.

Александра Урусова