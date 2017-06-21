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Том Холланд представил в Москве новый фильм про Человека-паука

Культура
21 июня, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

21-летний актер, сыгравший Питера Паркера, признался, что эта роль стала для него сбывшейся мечтой

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Актер Том Холланд

Актер Том Холланд

© AP Photo/Manu Fernandez

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Актер Том Холланд и режиссер Джон Уоттс представили в среду российским журналистам новый фильм "Человек-паук: возвращение домой". В российский прокат картина выйдет уже 6 июля.

"Новая картина о Человеке-пауке представит зрителям сразу несколько любимых супергероев из кинематографической вселенной Marvel", - рассказал главный режиссер Джон Уоттс. По сюжету фильма, после встречи с Мстителями Человек-паук Питер Паркер возвращается домой к своей тете Мэй (Мариса Томей) и старается вернуться к обычной жизни. Но внезапно в городе появляется новый злодей по прозвищу Стервятник (Майкл Китон).

Несмотря на то, что сам Холланд страдает арахнофобией, эта роль стала для 21-летнего актера сбывшейся мечтой. "В самом фильме настоящих живых пауков не будет, к счастью, я их как-то недолюбливаю. И, чем больше говорю об этом, тем страшнее мне становится", - сказал Холланд, признавшись, что для роли ему также пришлось активно заняться гимнастикой.

"На мой взгляд, это самый лучший и убедительный супергерой. Его становление происходит в тот момент, когда он в юношестве смотрит телевизор и видит, как Тони Старк признается миру, что он - Железный человек. Паркер вдохновляется этим поступком", - отметил Уоттс.

По словам режиссера, работая над фильмом, он пытался максимально привязать своего главного героя к реальности, при этом используя мифологию Мстителей. "Цель Питера Паркера - стать одним из них, но для этого ему придется пройти ряд испытаний", - добавил Уоттс.

Холланд дебютировал в амплуа Человека-паука в фильме Marvel "Первый Мститель: противостояние". В 2016 году актера можно было увидеть в фильме Джеймса Грэя "Затерянный город Z" с Чарли Ханнэмом, Робертом Паттинсоном и Сиенной Миллер. Впервые же зрители могли увидеть Холланда на большом экране в фильме Хуан Антон о Байона "Невозможное" с Наоми Уоттс и Юэном МакГрегором. За эту работу актер был удостоен премии "Прорыв года".

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