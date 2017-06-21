Церемония вручения премии ТЭФИ перенесена с июня на октябрь

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вручение премии ТЭФИ, которое должно было состояться 27 июня, перенесено на 3 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте премии.
"По решению Совета Некоммерческого партнерства "Комитет индустриальных телевизионных премий" торжественная церемония вручения премии ТЭФИ-2017 перенесена на 3 октября. Приносим свои извинения телевизионному сообществу и представителям СМИ", - говорится в сообщении.
ТЭФИ - индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий.
В конкурсе принимают участие производители телевизионных программ (теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры и объединения), а также телеканалы - производители собственных программ.