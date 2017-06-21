СМИ: в Витебске откроют скульптуру старика Хоттабыча

МИНСК, 21 июня. / ТАСС/. Скульптуру старика Хоттабыча, героя знаменитой сказки Лазаря Лагина (1903-1979), откроют в пятницу в Витебске.

Именно в этом городе прошло детство автора известной сказки, пишет газета "Витебский курьер".

В предстоящие выходные Витебск будет отмечать День города, открытие скульптуры приурочено к этому событию.

"Достаточно назвать всего три фамилии, которыми прославился Витебск: это художник Марк Шагал, композитор Марк Фрадкин… и, конечно, мой отец", - сказала Наталья Лагина, дочь писателя, которую цитирует газета. Она рассказала, что, несмотря на то, что книгу растащили на цитаты, сам писатель считал ее не самым удачным своим произведением. Гораздо больше он ценил "Обидные сказки".

Бронзовую фигуру сказочного джинна высотой 1,8 метра создал местный скульптор Сергей Сотников. Она появится напротив театра "Лялька" на берегу Витьбы. Кроме Хоттабыча парк витебских монументально-декоративных скульптур пополнится Золотой рыбкой, которую поставят рядом с устьем Витьбы.

Лазарь Лагин (настоящая фамилия - Гинзбург) - писатель, поэт, представитель советской сатирической, фантастической и детской литературы. Он родился в Витебске в еврейской семье. В 1922 году начал печататься на страницах газет со стихами и заметками. В этом же году переехал в Москву.

В столице начал цикл "Обидные сказки". Повесть-сказка "Старик Хоттабыч" была опубликована в 1938 году в журнале "Пионер". Произведение, напечатанное отдельной книгой в 1940 году, раскупалось мгновенно. Первая редакция повести отличатся от второй, которая увидела свет в 1955 году и где не только заменены многие эпизоды и персонажи, но и сама книга увеличилась в объеме. На основании второй редакции Лагин написал одноименный киносценарий. По нему в 1957 году была снята кинокартина режиссером Геннадием Казанским.