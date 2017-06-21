Сценарист фильма "Горько" дебютирует с фильмом ужасов

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сценарист кинокартин "Горько", "Горько-2" и "Самый лучший день" Алексей Казаков дебютирует в качестве режиссера с фильмом ужасов. Презентация картины прошла в среду в Министерстве культуры РФ во время очного заседания Экспертного совета по игровому кино режиссеров-дебютантов, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.
Картина получила название "А теперь не смотри". Ее бюджет 42 млн рублей, у Минкультуры создатели просят 27 млн рублей. "Хочу дебютировать с фильмом ужасов, хочу исследовать зло, психотравмы, мистические галлюцинации", - сказал режиссер. Главные герои его ленты - психотерапевты.
"Главный герой фильмы Андрей не уничтожит зло, а поможет злу трансформироваться", - пояснил режиссер. В своей картине он хотел бы задействовать актеров Данилу Козловского и Юлию Хлынину. Художественный руководитель проекта - Жора Крыжовников.