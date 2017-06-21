Федор Бондарчук представил фильм режиссера-дебютанта про говорящую собаку

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Актер и продюсер Федор Бондарчук представил фильм режиссера-дебютанта Александра Чернова "Рейтинг" про говорящую собаку. Презентация будущей картины прошла в среду в Министерстве культуры РФ во время очного заседания Экспертного совета по игровому кино режиссеров-дебютантов, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.

Сам Бондарчук стал художественным руководителем проекта. "Режиссер Александр Чернов - выпускник ВГИКа, - рассказал он. - Это будет семейная, зрительская, городская сказка. Главный герой - собачка, которую мы делаем с помощью графики". Бондарчук добавил, что картина уже наполовину снята.

Главную мужскую роль в фильме сыграл актер Данила Дунаев. На питчинге он также представил свой режиссерский дебют - картину "Буденный" про советского военачальника. В основе сюжета - легенда про неудавшийся арест Буденного.