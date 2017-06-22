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Индийский блокбастер откроет Московский Международный кинофестиваль

Культура
22 июня, 0:14 UTC+3 /Корр. ТАСС, Наталья Баринова

Картина является продолжением историко-приключенческой индийской киноэпопеи о принце Шивуду, которого спасли от преследования и воспитали простые люди

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МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) в 39-й раз открывается в четверг вечером в театре "Россия".

После торжественной церемонии открытия состоится показ индийского блокбастера "Бахубали. Завершение" С. С. Раджамоули. Фильм представляет собой продолжение историко-приключенческой индийской киноэпопеи о принце Шивуду, которого спасли от преследования и воспитали простые люди.

Конкурсные фильмы

Россию в основном конкурсе представляют сразу три фильма. Первый из них - "Мешок без дна" Рустама Хамдамова. Картина снята по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы "В чаще". Главные роли исполняют Светлана Немоляева, Анна Михалкова, Кирилл Плетнев, Сергей Колтаков, Елена Морозова и другие.

Второй российский фильм - "Карп отмороженный" Владимира Котта. В кинокартине играют Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов. Главная героиня ленты, бывшая учительница, скромно живет на пенсии в провинциальном городе. Неожиданно она узнает о смертельном диагнозе.

Также в конкурсе участвует картина "Купи меня" Вадима Перельмана с Юлией Хлыниной, Анной Адамович и Светланой Устиновой. Это драматическая история о жажде успеха, которая руководит молодыми девушками.

Кроме того, в основной конкурс вошли картины "Хохлатый ибис" (Китай), "Преисподняя" (Дания), "Желтая жара" (Турция), "Селфи" (Испания), "Симфония для Анны" (Аргентина), "Звездачи" (Финляндия), "Апрельский сон длиной в три года" (Япония), "Обычный человек" (Республика Корея), "Лучший из миров" (Германия, Австрия), "Прыжок в воду" (Бангладеш, Индия).

В жюри основного конкурса, которое возглавит режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, войдут режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия).

Церемония награждения победителей пройдет 29 июня. После объявления лауреатов покажут новую картину Софии Копполы "Роковое искушение" по знаменитому роману Томаса Каллинена.

Где смотреть фильмы

На фестивале, кроме основного, пройдут конкурсы документального кино и короткого метра, будут показаны картины из Южной Кореи и Индии, а также ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского. Все основные события в этом году будут происходить в киноцентре "Октябрь".

Число фестивальных площадок в этом году увеличено. Фильмы будут также демонстрироваться в летних кинотеатрах "Пионер" и Музея современного искусства "Гараж", в Центре документального кино, в кинотеатрах "Космос", "Факел" и "Звезда".

Российская программа ММКФ, которая традиционно пользуется большой популярностью, будет показана в московском Доме кино. Показы откроет картина Юрия Грымова "Три сестры". Также зрители смогут увидеть ленты "Турецкое седло" Юсупа Разыкова, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Большой" Валерия Тодоровского, "Рок" Ивана Шахназарова, документальные, анимационные и короткометражные ленты.

Выбор Шепотинника

В интервью ТАСС директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник выделил несколько кинокартин, которые, по его мнению, надо обязательно посмотреть на кинофестивале.

Это картина "120 ударов в минуту" Робена Кампийо, которая будет показана в рамках проекта "Фильмы, которых здесь не было". Действие ленты происходит в начале 1990-х годов, когда все больше людей становятся жертвами СПИДа. Также Шепотинник выделил картины "О теле и душе" Ильдико Эньеди, "Смерть Людовика XIV" Альберта Серра, "Женщина, которая ушла" Лав Диас.

История фестиваля

ММКФ - один из наиболее представительных и престижных кинофорумов мира. Его история восходит к 1935 году - тогда он прошел в первый раз, затем наступил перерыв почти в четверть века. Официальный отсчет ведется с 1959 года, когда ММКФ был возобновлен. Президент фестиваля - Никита Михалков.

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Московский международный кинофестиваль - 2017
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