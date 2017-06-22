Фильм Перельмана "Купи меня" выйдет в прокат осенью 2017 года

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Конкурсный российский фильм 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) "Купи меня" режиссера Вадима Перельмана выйдет в прокат осенью 2017 года.

Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил продюсер ленты Альберт Рябышев.

"Планируем запуск этой осенью", - сказал он.

Это драматическая история о жажде успеха, которая руководит молодыми девушками, с Юлией Хлыниной, Анной Адамович и Светланой Устиновой в главных ролях.

Перельман отметил, что фильм "без времени" рассказывает историю, которая может случиться в любой стране. "Везде есть эти девушки, эти надежды, эти ситуации, эти концы, - сказал он. - Это не специфическая история - не русская и точно не о Москве".

Устинова назвала свое участие в ленте "большой удачей". По ее словам, режиссер способен "вытащить" из актера все скрытые таланты. По словам сценариста Дарьи Грацевич, фильм рассказывает о молодости, о выборе. "Мне стало грустно от того, что ты это выдумываешь, а такое бывает в реальности", - сказала она.

В центре сюжета - история главной героини Кати, девушки из хорошей семьи, студентки филфака, которой выпадает редкий шанс получить грант на изучение парижских архивов. Однако девушка внезапно принимает решение уехать в ОАЭ, чтобы построить модельную карьеру.