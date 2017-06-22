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На Московском кинофестивале покажут 247 фильмов

Культура
22 июня, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Из вошедших в программу картин 153 являются полнометражными

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. На Московском Международном кинофестивале (ММКФ) будет показано 247 фильмов. Об этом сообщил в четверг президент киносмотра Никита Михалков на пресс-брифинге перед открытием 39-го по счету фестиваля.

"Как всегда, очень сильная программа внеконкурсная, - сказал Михалков. - Всего будет показано 247 картин, в прошлом году было 175". Из общего числа фильмов - 153 полнометражных. Режиссер добавил, что все традиционные программы фестиваля будут сохранены.

На открытии ММКФ покажут индийский фильм "Бахубали. Завершение" Раджамоули - продолжение историко-приключенческой индийской киноэпопеи о принце Шивуду, которого спасли от преследования и воспитали простые люди. "Это блокбастер, - пояснил президент ММКФ. - $240 млн он собрал в прокате, сделан в современных традициях кассового кино".

Нынешний фестиваль не отличается большим обилием кинозвезд. "Сейчас волею судеб случилось так, что серьезный урон нам санкции наносят, даже мои друзья говорят: "Старик, извини, я начинаю сниматься, не могу приехать", - отметил Михалков. По его словам, не слишком приятно "находиться в той зоне, куда не рискуют приехать твои коллеги", однако в этом есть и плюс - зрители могут сосредоточиться на самом кино.

"Кино много, оно разнообразное, люди получат возможность посмотреть и иметь представление о том, что происходит в мире", - пояснил президент ММКФ. Сам Михалков, по его словам, обычно смотрит 8-10 картин за фестиваль. Также режиссер напомнил, что на закрытии киносмотра 29 июня впервые будут вручены призы мэра Москвы Сергея Собянина.

Всего в основном конкурсе участвуют 13 картин, Россию представляют сразу три фильма - "Мешок без дна" Рустама Хамдамова, "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Купи меня" Вадима Перельмана. В жюри основного конкурса, которое возглавил режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, вошли режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия).

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Московский международный кинофестиваль - 2017
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