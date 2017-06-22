Калягин вступился за бывшего директора "Гоголь-центра"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Арест на время следствия бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского является неправильной мерой. Такое мнение высказал в четверг ТАСС председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин.

"Малобродского обвиняют не в убийстве, не в терроризме, даже не в злостном хулиганстве, - сказал Калягин. - Его обвиняют в том, что он не так потратил государственные деньги. Чисто экономический проступок".

По мнению главы СТД, к Малобродскому "применили крайнюю меру, заключили под стражу как злостного преступника". "Неправильно все это", - добавил он.

Калягин рассказал, что "обратился в суд с просьбой на период следствия, пока еще не выяснено, "виноват-не виноват", не арестовывать Малобродского.

Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 19 июля бывшего директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского по делу о хищении госсредств. Являющийся также экс-генеральным продюсером компании "Седьмая студия" Малобродский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных компании. Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве по статье "Мошенничество в особо крупном размере".