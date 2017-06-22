Итальянский актер Франко Неро получил спецприз за вклад в мировое кино на ММКФ

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Почетный приз за вклад в мировой кинематограф на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получил итальянский актер Франко Неро.
"Кино будет существовать, пока люди будут продолжать мечтать. Кино означает свободу, потому что в тех странах, где нет свободы, нет и кино", - сказал он, принимая спецприз.
Награду ему вручили президент киносмотра Никита Михалков и американский продюсер Пол Маслански, который, как отметил Михалков, "не боится никаких санкций". Американский продюсер сообщил, что Франко Неро его друг. "Мы с ним встретимся впервые за последние 10 лет. Он потрясающий актер, прекрасный спортсмен. Но, прежде всего, он замечательный друг", - сказал Маслански - продюсер "Полицейской академии".
Франко Неро 75 лет. Итальянский актер известен зрителям по фильму "Джанго" в жанре вестерн. Также он играл во многих кинокартинах про полицию.
Неро сыграл в фильмах Сергея Бондарчука "Мексика в огне" и "Я видел рождение нового мира", в основу которого была положена книга Джона Рида "Десять дней, которые потрясли мир".