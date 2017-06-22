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Новый эпизод "Звездных войн" снимет Рон Ховард

Культура
22 июня, 22:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июня. /ТАСС

Ожидается, что картина будет рассказывать о жизни Хана Соло

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Рон Ховард

Рон Ховард

© Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Новый фильм из цикла "Звездные войны" снимет режиссер Рон Ховард. Об этом говорится в заявлении компании Lucasfilm, которая входит в корпорацию The Walt Disney Company, опубликованном в четверг.

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Картина, которая пока не имеет названия, как ожидается, будет рассказывать о жизни Хана Соло. Его роль исполнял актер Харрисон Форд. Премьера ленты намечена на 25 мая 2018 года. Съемки, которые начались в январе, возобновятся 10 июля.

"Lucasfilm рада объявить, что обладатель наград Американской академии киноискусств Рон Ховард был назначен режиссером не имеющего названия фильма о Хане Соло", - подчеркивается в заявлении компании.

Глава Lucasfilm Кейтлин Кеннеди заявила, что считает основной задачей "передать дух саги, которую начал 40 лет назад Джордж Лукас". "У нас есть чудесный сценарий, невероятная команда актеров и специалистов, мы полны решимости создать великолепный фильм", - заверила Кеннеди.

Ранее над картиной работали режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер. Об их увольнении было объявлено в среду. Поводом стало наличие разногласий в творческой сфере между ними и Lucasfilm.

В цикл "Звездные войны" (Star Wars) входят популярные фантастические кинофильмы, книги, анимационные сериалы, комиксы и видеоигры. Их действие происходит в вымышленной вселенной, созданной в 1970-х годах американским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Джорджем Лукасом.

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