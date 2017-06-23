Музыканты из 20 стран выступят на "Уральской ночи музыки" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Музыканты из 20 стран станут участниками "Уральской ночи музыки" (Ural Music Night-2017), мероприятия которой начнутся в Екатеринбурге вечером 23 июня. Как сообщили ТАСС организаторы, фестиваль пройдет на более чем 100 площадках, в том числе на крыше кинотеатра "Салют", Октябрьской площади и впервые в акватории городского пруда, где установят танцплощадку.

"Если во время первых фестивалей больше было все-таки рок-н-рольных музыкантов, то в этом году мы очень много площадок отдали под классику и этнику. <…> К нам приедут музыканты из 20 стран, в том числе из США, Германии, Австрии, Индии, Франции, Японии, Венгрии, Казахстана, Армении, Грузии", - сказали организаторы.

Хедлайнерами станут 28 групп, в их числе - "Мегаполис", "Браво", "Курара", Вадим Самойлов. "С 12 площадок фестиваля будет вестись онлайн-трансляция, комментировать будет Дмитрий Губерниев", - добавили в оргкомитете.

В этом году количество площадок Ural Music Night увеличено до 100, на них выступят около 2 тыс. музыкантов, представляющих свыше 70 музыкальных стилей, жанров и направлений. Впервые состоится концерт в акватории городского пруда - там будет танцевальная площадка. В стенах гостиницы "Исеть" пройдет музыкально-визуальное шоу, на крыше кинотеатра "Салют" - шоу оркестров, за Оперным театром прозвучит цыганская музыка.

"В этом году специально к фестивалю были выпущены почтовые карточки Ural Music Night и почтовый штемпель для торжественного гашения. На карточке изображены панорамы города и символика музыкального фестиваля. Она поступит в продажу в отделения почтовой связи Екатеринбурга в день проведения фестиваля", - добавили в пресс-службе свердловского филиала "Почты России".

Завершится фестиваль ночью гала-концертом на Октябрьской площади Екатеринбурга. "Уже традиционно с наступлением утра первые лучи солнца попадут в розданные зрителям зеркальца. Под песню из "Бременских музыкантов" солнечные зайчики сольются воедино и станут добрым посылом миру", - отметили организаторы.

Ural Music School Вадима Самойлова

Впервые в рамках Ural Music Night экс-лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов совместно с гимназией №47 из Екатеринбурга проведут первый всероссийский фестиваль школьных музыкальных коллективов Ural Music School. Выступление 14 лучших школьных ансамблей страны станет финальным аккордом отборочного конкурса и мастер-классов, которые прошли под руководством Самойлова.

В Екатеринбург приехали дети из Москвы, Тюмени, Среднеуральска, Нижнего Новгорода, городов Добрянка (Пермский край) и Елабуга (Татарстан). Профессиональное жюри, зрители и сами участники Ural Music School выберут три лучшие группы. Победители запишут в профессиональной студии песню собственного сочинения и выступят на одном из концертов Самойлова.

Первая "Ночь музыки" прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года, в ней приняли участие 70 тыс. человек. По мнению организаторов, такой успех стал возможен благодаря мультижанровости фестиваля и свободному входу на все его события.