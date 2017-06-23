Балерина Диана Вишнева завершает выступления на американской сцене

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Знаменитая российская балерина Диана Вишнева в пятницу попрощается со зрителями со сцены нью-йоркской Метрополитен-оперы (The Metropolitan Opera). Как сообщила ТАСС представитель Американского театра балета Келли Райан, в постановке "Онегин" на музыку Петра Чайковского Вишнева исполнит заглавную партию Татьяны, а партию Онегина - Марсело Гомес. Спектакль начнется в 19:30 (02:30 мск 24 июня).

Влюбленная в свою работу балерина, демонстрирующая изысканную технику - такой, по свидетельству газеты The New York Times (NYT), предстает Диана Вишнева в спектаклях. Американские зрители впервые увидели ее на сцене Американского театра балета 2003 году, когда она в качестве приглашенной солистки исполнила партию в балете "Ромео и Джульетта".

Два года спустя она стала примой-балериной Американского театра балета, где ее репертуар включает "Баядерку", "Жизель", "Ромео и Джульетту", "Манон", "Сильвию".

"Мое поколение уже ушло..."

В канун прощального концерта Вишнева отметила, что приходит время начать новый этап в жизни. "Мое поколение уже ушло, и в какой-то момент начинаешь понимать, что, возможно, настало время для того, чтобы открыть новую страницу в жизни, - заявила она во вторник в интервью газете NYT. - Мне здесь нравится, но поскольку все это требует много времени и большого расхода энергии, то я решила, что поскольку время не стоит на месте, лучше использовать его на новые проекты".

На вопрос о том, как она оценивает нынешний уровень подготовки в балете, Диана Вишнева, сама начавшая посещать в шестилетнем возрасте балетные занятия в хореографическом кружке ленинградского Дворца пионеров, ответила: "Мир стал другим, жизнь стала другой и дети стали другими".

"Когда я встречаюсь с моим собственным преподавателем, я испытываю потрясение в связи с тем, что сейчас преподаватель должен повторять (инструкции) вновь и вновь - 10 раз, 20 раз. В мое время нам говорили только раз. Мы делали попытки вновь и вновь, а они сейчас просто стоят и смотрят", рассказала она.

"Раньше мы боялись своих преподавателей, но в то же время считали их божествами и любили их, - добавила Вишнева. - А сейчас складывается впечатление, что преподаватели зависят от учащихся".

Нью-йоркская сцена очень требовательна

Выступать на нью-йоркской сцене непросто, призналась балерина. "Да и психологически, и эмоционально не каждый сможет выдержать эти условия", - отметила она.

"И поэтому, когда выходишь к публике - благодарной, великолепной аудитории, аплодирующей тебе за выступление, - то вспоминаешь всю ту подготовку, которая этому предшествовала и весь тот прессинг, который ощущался. Чувство, когда стоишь перед благодарной аудиторией, просто ошеломляет. Кажется, что ты совершила что-то невероятное", - сказала Вишнева.

История успеха

Диана Вишнева родилась 13 июля 1976 года в Ленинграде, в 1987 году была принята в Ленинградское хореографическое училище им. А. Я. Вагановой (ныне Академия русского балета им. А. Я. Вагановой) и, еще будучи студенткой, одержала победу на международном конкурсе молодых артистов балета "Приз Лозанны" (Швейцария). Окончила училище в 1995 году по классу профессора Людмилы Ковалевой и была принята в балетную труппу Мариинского театра.

В 1996 году Вишнева дебютировала с партией Китри в "Дон Кихоте" в Москве на сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ), затем в составе балетной труппы Мариинского театра выступала с гастролями в театре "Колизей" (Лондон, Великобритания). Исполняла балетные партии Маши в "Щелкунчике" и Авроры в "Спящей красавице" Петра Чайковского; Джульетты в "Ромео и Джульетте" Сергея Прокофьева; Жар-птицы в одноименном сочинении Игоря Стравинского. В 1999 году она в составе Мариинского балета выступала с гастролями на сцене Метрополитен-оперы в Нью- Йорке, а в 2000 году - на сцене лондонской Королевской оперы (Ковент-гарден).

Год спустя в качестве приглашенной солистки в труппе Баварского балета на сцене Национального театра в Мюнхене Вишнева исполнила партию Манон в одноименном балете Кеннета Макмиллана, а в миланском театре "Ла Скала" - партию Авроры в "Спящей красавице". С 2005 года она стала примой- балериной нью-йоркского Американского театра балета, а в 2008 году представила в США программу "Красота в движении", состоящую из трех частей ("Лунный Пьеро", "Повороты любви" и F.L.O.W. в постановках Алексея Ратманского, Дуайта Родена и Мозеса Пендлтона).

В 2011 году в Мариинском театре прошла премьера нового балетного проекта "Диана Вишнева: Диалоги", объединившего работы американских, нидерландских и немецких хореографов. В том же году на сцене Лозаннской оперы она исполнила основную партию в "Болеро" Мориса Равеля в постановке Мориса Бежара. Вишнева стала второй после Майи Плисецкой отечественной балериной, получившей это право.

Диана Вишнева - народная артистка России (1997), лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2000), она стала трехкратной обладательницей российской национальной театральной премии "Золотая маска" (2001, 2009, 2013), лауреатом международной балетной премии "Бенуа де ла данс" (1996) и высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" (1996). В 2002 году по итогам опроса журнала "Дэнс Юроп" (Dance Europe) была признана лучшей танцовщицей Европы.