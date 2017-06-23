Конкурсные и российские программы открываются на Московском кинофестивале

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) в пятницу открывает смотр конкурсных фильмов и Российских программ.

Жюри предстоит первым оценить фильм "Купи меня" Вадима Перельмана. Это драматическая история о жажде успеха, которая руководит молодыми девушками с Юлией Хлыниной, Анной Адамович и Светланой Устиновой в главных ролях.

Режиссер отметил, что фильм "без времени" рассказывает историю, которая может случиться в любой стране. "Везде есть эти девушки, эти надежды, эти ситуации, эти концы, - сказал он. - Это не специфическая история - не русская и точно не о Москве".

В центре сюжета - история главной героини Кати, девушки из хорошей семьи, студентки филфака, которой выпадает редкий шанс получить грант на изучение парижских архивов. Однако девушка внезапно принимает решение уехать в ОАЭ, чтобы построить модельную карьеру.

Также зрителям и судьям предстоит посмотреть ленту "Преисподняя" Фенара Ахмада. Главный герой Заид - успешный и уважаемый хирург, он живет в Копенгагене с любимой женой, семья ожидает пополнение. Однажды к Заиду приходит младший брат и умоляет одолжить денег. Заид отказывает, а через несколько дней брата находят мертвым. Врач решает самостоятельно найти и покарать убийц.

Поклонников документального жанра ждет конкурсный фильм "Опера" Жана-Стефана Брона. Организаторы смотра описали ленту как "ироничный, вдохновляющий, а порой и жестокий фильм о музыке и балете", который показывает жизнь и страсти, царящие за кулисами одного из самых престижных храмов культуры в мире.

Российские программы и "Эйфория окраин"

ММКФ начинает традиционный показ лучших новых отечественных фильмов в рамках Российских программ. Откроет смотр в Доме кино лента Юрия Грымова "Три сестры". Грымов отметил, что фильм снят по пьесе Антона Чехова, но главным героиням не по 20 лет, а по 60. "Мы сняли фильм о том, что жить без любви неправильно, нереально", - сказал он.

Главные роли в картине "Три сестры" исполнили Людмила Полякова, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Владимир Носик, Александр Пашутин, Максим Суханов, Игорь Яцко, Александр Балуев, Игорь Ясулович и другие. Юрий Грымов сохранил текст пьесы, однако перенес действие в сегодняшнюю российскую провинцию и поменял возраст героев.

В пятницу гости смотра в Доме кино также смогут увидеть также фильмы "Время первых" Дмитрия Киселева и "Амун" Анара Аббасова, мультфильм "Волки и овцы: бееезумное превращение", а также документальную ленту Варвары Филипчук "Переведи меня через майдан".

В программе "Эйфория окраин" зрителям представят картину "Послеобразы" - последнюю работа Анджея Вайды, "След зверя" польского мастера Агнешки Холланд и фильм финского режиссера Аки Каурисмяки "По ту сторону надежды" о проблемах мигрантов в Европе.

Всего на 39-м ММКФ зрители увидят 246 фильмов.