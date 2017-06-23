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Первый джазовый спектакль "Это Питер, детка!" посвятили поре белых ночей

Культура
23 июня, 0:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Постановку покажут в петербургском Академическом театре комедии имени Николая Акимова

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Джазовый спектакль "Это Питер, детка!" покажут в пятницу в Академическом театре комедии имени Николая Акимова в Санкт-Петербурге. Совместный проект театра и продюсерского центра J&M Show - первая подобная постановка в городе, которая будет посвящена поре белых ночей.

"Эксперимент в том, что мы хотим попробовать использовать белые ночи, когда публика за полночь гуляет по Невскому проспекту, чтобы продлить культурное наполнение дня, внести в него новую краску", - рассказал ТАСС художник и режиссер-постановщик J&M Show Дмитрий Сарвин. Премьера новой постановки задумана как "спектакль после спектакля", когда на смену одной публике в театр почти без паузы потянется другая. Уже в фойе ее встретят своими импровизациями джазовые музыканты во главе с фронтменом группы Billy’s Band Билли Новиком.

"Мне нравится, что этот проект представляет джазовый Санкт-Петербург, ночной питерский джаз, созвучный поре белых ночей", - сказал Новик. Специально для этого спектакля он собрал квартет из джазменов, которые все полтора часа будут сопровождать действие. Под эту музыку актеры разыграют таинственную историю, сочиненную для этой постановки.

Петербург известен международным фестивалем "Свинг белой ночи", который с 29 июня по 2 июля в двадцать четвертый раз пройдет под руководством и при участии худрука Государственной филармонии джазовой музыки, народного артиста России Давида Голощекина. Свое пятилетие серией концертов отмечает в 2017 году школа джаза и мюзикла J&M School - первый в России образовательный проект, который в полном объеме, начиная с детского возраста, занимается подготовкой профессиональных кадров в этих музыкальных жанрах. Продюсерский центр J&M Show осуществляет постановки собственных мюзиков, организацию жанровых концертов и шоу, способствует продвижению учеников школы. Джазовый спектакль - первый эксперимент центра, подсказанный временем белых ночей.

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