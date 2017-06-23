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Праправнучка Кшесинской выступит на гранд-балу выпускников Академии балета в Петербурге

Культура
23 июня, 1:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Вечер по случаю 275-го выпуска академии впервые пройдет на сцене Большого концертного зала "Октябрьский"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Праправнучка балерины императорского Мариинского театра Матильды Кшесинской - Элеонора Севенард выступит на гранд-балу в числе выпускников Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. Вечер по случаю 275-го выпуска академии впервые пройдет на сцене Большого концертного зала "Октябрьский".

Как рассказал ректор Николай Цискаридзе, Севенард - двоюродная праправнучка Матильды Кшесинской, одновременно получила приглашения как от Мариинского, так и от Большого театра. На пером курсе в Академии также учится ее младшая сестра Ксения Севенард. По мнению ректора, обе воспитанницы  - "одаренные дети", и он от души желает, чтобы их "балетная карьера сложилась так же ярко, как у их предков".

Элеонора Севенард - участница сюиты из балета "Фея кукол" на музыку Йозефа Байера. Хореографию этого балета братьев Николая и Сергея Легат, поставленного в начале ХХ века в Мариинском театре, восстановил по сохранившимся записям ректор академии. Также будет показан фрагмент "Пахиты" Людвига Минкуса в постановке Мариуса Петипа в честь 200-летия со дня рождения великого реформатора русской хореографии.

Среди четырех десятков выпускников этого года пятеро вступают в мир балета как ученики Цискаридзе - ректору пришлось заменить педагога, который по личным причинам на год выбыл из учебного процесса. В течение всего года Цискаридзе пришлось сочетать ректорские и педагогические обязанности, а также большую работу, связанную с открытием филиала академии во Владивостоке.

По традиции выпускные спектакли академии входили в программу международного фестиваля "Звезды белых ночей" и были показаны на сцене Мариинского театра, где предстоит работать многим новоиспеченным артистам. Вместе с россиянами с академией прощаются в нынешнем году их сверстники - стажеры из Великобритании, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Норвегии, США, Финляндии, Швеции и Японии. Четверо из них приняли приглашения пополнить петербургские балетные труппы.

Академия русского балета имени Вагановой - старейшая школа классического танца России. Среди ее воспитанников разных эпох такие звезды мирового балета, как Вацлав Нижинский, Анна Павлова, Галина Уланова, Наталья Дудинская, Рудольф Нуреев, Наталья Макарова, Никита Долгушин, Михаил Барышников.

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