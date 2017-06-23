Джина Лоллобриджида, Шарль Азнавур и Минни Маус получат звезды на Аллее славы Голливуда

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Итальянская кинодива Джина Лоллобриджида, французский шансонье Шарль Азнавур, американские актеры Кирстен Данст и Джефф Голдблюм, британцы Ричард Брэнсон и Саймон Кауэлл, а также рэпер Снуп Догг удостоятся памятного знака в виде звезды на Аллее славы Голливуда в 2018 году. Этот перечень актеров, продюсеров, ведущих шоу и певцов обнародовала в четверг Торговая палата Голливуда.

"Отборочный комитет рад огласить новых почетных обладателей знака на Аллее славы. Мы внимательно изучили каждого номинанта и считаем, что нам удалось выбрать эклектическую группу талантов, которые импонируют вкусу множества поклонников в мире", - заявил председатель комитета, режиссер и продюсер Вин Ди Бона. Он выразил уверенность, что новые обладатели звезд "будут горды возможностью навсегда стать составной частью истории Голливуда".

В категории кино этой чести удостоены актеры Джина Лоллобриджида, Джек Блэк, Кирстен Данст, Джефф Голдблюм, Ф. Гэри Грей, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти, Зои Салдана и персонаж мультфильма Минни Маус. Телевидение представляют актрисы Джиллиан Андерсон, Тараджи Хенсон, Эрик МакКормак, британский продюсер Саймон Кауэлл, телеведущий Ру Пол, использующий женский образ, сценарист Райан Мерфи, продюсер и режиссер Шонда Раймс.

В категории звукозаписи отметились певица Мэри Джей Блайдж, британский миллиардер Ричард Брэнсон, композитор Петула Кларк, рэперы Айс Ти и Снуп Догг, исполнительница Кэрри Андервуд. Список замыкают французский шансонье Шарль Азнавур, композитор и сценарист Ли-Мануэль Миранда и актер Берни Мак. Он удостоен звезды посмертно.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса. Идея ее создания зародилась в 1953 году, а первая звезда - актера Престона Фостера - была вмонтирована в тротуар 15 августа 1958 года. Официальная церемония открытия Аллеи состоялась 23 ноября 1960 года. Тогда на бульваре насчитывалось ровно полторы тысячи звезд, а сейчас - более 2,6 тысячи.