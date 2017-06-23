Новый фильм режиссера Ивана Болотникова "Пальмира" будет основан на реальных событиях

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ШАНХАЙ, 23 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Сюжет следующего фильма российского режиссера Ивана Болотникова "Пальмира", который будет сниматься в Сирии, основан на реальной истории. Об этом сам режиссер рассказал в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС в кулуарах Шанхайского международного кинофестиваля, уточнив, что проект должен быть завершен к 2019 году.
"Мой следующий проект называется "Пальмира" и он будет сниматься в Сирии. Это будет российско-сирийская история, хотя проект международный и в нем примут участие разные страны", - сказал режиссер. "Мы должны в сентябре поехать в Сирию и нам важно найти тот регион в стране, где мы могли бы относительно безопасно снять это кино", - сказал он, добавив, что съемки обязательно должны проходить в Сирии, чтобы история выглядела более достоверной и зритель смог бы в нее поверить.
Иван Болотников поделился информацией и о сюжете картины. Главным героем фильма, по его словам, будет дагестанский врач, жена которого вместе с детьми сбегает в Сирию и присоединяется к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Дальше все строится вокруг героя, который нелегально переходит границу и пытается спасти свою семью. "Мне показалась эта история интересной. Это реальная история и я взял ее за основу", - сказал режиссер, обратив внимание на то, что девиз картины - "спасая родных, спасаю мир".
"Фильм должен выйти в 2019 году. Основная часть съемок будет проходить зимой и весной 2018 года", - сообщил режиссер. Он уточнил, что в картине примет участие многонациональный состав актеров и сейчас идет процесс отбора кандидатов на главную роль.
Фильм Ивана Болотникова "Хармс" принимает участие в основной конкурсной программе открывшегося 17 июня XX Шанхайского международного кинофестиваля и претендует на "Золотой кубок", вручающийся победителю в международном конкурсе полнометражных фильмов. Церемония награждения победителя в этом разделе состоится 25 июня в Большом театре Шанхая.
В беседе с корреспондентом ТАСС режиссер рассказал, что хотел бы также попробовать снять кино совместно с Китаем, однако о конкретных проектах пока речи не идет.