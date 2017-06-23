Финансовую поддержку от Фонда кино получат 16 российских фильмов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Финансовую поддержку получат 16 из 24 проектов, представленных кинокомпаниями на питчинге Фонда кино. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе фонда по итогам заседания Попечительского совета.

Попечительский совет определил список проектов кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства, которые будут поддержаны в 2017 году. "Из 24 проектов, представленных кинокомпаниями на питчинге Фонда кино, 16 получат финансовую поддержку, - отметили в пресс-службе. - Причем только шесть из них - только безвозвратную".

На условиях 100-процентной возвратности средств поддержат два проекта, остальным субсидия будет выделена по смешанной схеме.

Безвозвратную поддержку получили "Конек-Горбунок", "О чем говорят мужчины - 3", "Урфин Джюс". Картине "Супербобровы. Возвращение домой" субсидию выделят по смешанной схеме, а ленте "Он Дракон - 2" - на условиях 100-процентной возвратности.

Также Фонд кино решил, в частности, поддержать фильмы "Притяжение-2" Федора Бондарчука, "Тренер" Данилы Козловского, "Трезвый водитель" Резо Гигинеишвили, продолжение "Елок" и другие проекты.