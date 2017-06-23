Орнелла Мути рассказала, что у нее много проектов, связанных с Россией

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Итальянская актриса Орнелла Мути, вошедшая в жюри 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), рассказала, что у нее много связанных с Россией проектов. Об этом она сообщила в пятницу на пресс-конференции в Москве.
На вопросы о российском гражданстве и проектах, связанных с РФ, итальянка ответила, что пресс-конференция, посвященная ММКФ, не то место, где она готова обсуждать частные темы.
Однако Мути все-таки рассказала, что ее многое связывает с Россией. "У меня есть много проектов в России, много планов", - пояснила она, не раскрывая никаких подробностей.
Также у Орнеллы Мути поинтересовались, помогает ли привлекательная внешность при работе в кино. "Сложный вопрос, - призналась актриса. - Возможно, да, возможно, нет. Если я скажу, что "да", то прослыву красивой дурочкой. Я не анализирую подобные вещи, я просто пытаюсь жить, наслаждаться тем, что дает мне жизнь".
Российскому зрителю Мути прежде всего известна по фильмам "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано, "Шелест воробьиных крыльев", "Бонни и Клайд по-итальянски", "Римские приключения". Также она снималась в главной роль в фильме Григория Чухрая "Жизнь прекрасна".