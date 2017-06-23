"Единая Россия" в 2017 году отремонтирует 27 объектов культурного наследия в регионах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Партийный проект единороссов "Историческая память" планирует отремонтировать в 2017 году 27 объектов культурного наследия в ряде регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"В 2017 году в рамках реализации партпроекта "Единой России" "Историческая память" запланировано проведение работ по сохранению 27 объектов культурного наследия. В том числе по 19 объектам планируется продолжение проведения ранее начатых ремонтно-реставрационных работ", - цитирует пресс-служба единороссов члена Совета Федерации, координатора партпроекта Сергея Попова.

Сенатор добавил, что уже проведены работы по восстановлению Спасского кафедрального собора в Омской области. Кроме того, по его словам, в 2018 году планируется завершить реставрацию трех объектов в Самаре.