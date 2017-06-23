Вахтанговский "Дядя Ваня" продолжит мировой тур в Канаде

БОСТОН, 23 июня. /Спец. корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Спектакль по пьесе Чехова "Дядя Ваня" Московского академического театра имени Евгения Вахтангова, с успехом показанный в США, продолжит свой мировой тур в Канаде, где 24 июня он будет представлен на крупнейшем в Северной Америке фестивале Luminato в Торонто. Об этом ТАСС сообщил в пятницу художественный руководитель театра Римас Туминас.

Режиссер напомнил, что американская часть турне, начавшаяся 15 июня в Нью-Йорке и завершившаяся 21 июня в Бостоне, проходила в рамках Международного фестиваля искусств "Вишневый сад" (Cherry Orchard), где вахтанговцы выступили в третий раз.

В 2014 году они показали "Евгения Онегина", в июне 2015 года - "Улыбнись нам, Господи", в этом году - "Дядю Ваню". Все три постановки осуществлены Римасом Туминасом в сотрудничестве с его постоянными соавторами - сценографом Адомасом Яцовскисом и композитором Фаустасом Латенасом.

Роли в "Дяде Ване" исполняют известные российские актеры Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Людмила Максакова, Анна Дубровская, Артур Иванов, Мария Бердинских, Евгения Крегжде, Сергей Епишев и другие. Почти все они играют с самого первого представления.

Примечательно, что на открытии гастролей в Нью-Йорке спектакль был показан в 201-й раз, но, судя по реакции американских зрителей, нисколько не постарел.

Все четыре представления "Дяди Вани", состоявшиеся 15-18 июня на сцене нью-йоркского Сити-центра (New York City Center), зал которого вмещает 2 тыс. зрителей, прошли с аншлагом и неизменно завершались финальной овацией, публика аплодировала стоя.

Подобная картина повторилась и в Бостоне, где "Дядю Ваню" сыграли дважды - 20 и 21 июня - на сцене Cutler Majestic Theatre.

Пожалуй, единственным человеком, кто критически отнесся к выступлениям вахтанговцев, оказался Римас Туминас.

Мнение Туминаса

"Грубее стали играть, начали представлять какую-то обыкновенную интригу, убивая тем самым тонкий, удивительный, уникальный сюжет Чехова", - посетовал Туминас в беседе с ТАСС после открытия гастролей в Нью-Йорке.

"Победители приехали, третий раз в Америке, уже вроде бы и доказывать ничего не нужно. Ну, как же так? - недоумевал режиссер. - Такой долгий путь проделали, чтобы быть поверхностными, небрежными, шаблонными. В первый вечер они разочаровали меня, сделали очень больно".

Развивая мысль об игре актеров, Туминас рассказал, что на следующий день после первого показа "Дяди Вани" в Нью-Йорке назначил репетицию на 10 утра. "Недовольны были некоторые. Перепутали развлечение с работой, идет потеря вкуса, а этого нельзя допустить", - уверен режиссер.

"Нельзя закрыться в имении, надо раздвигать стены, чтобы чеховская история становилась общечеловеческой, сильной и красивой", - заявил Туминас.

Похоже, режиссер добился результата. Заключительное представление "Дяди Вани" в Америке, состоявшееся 21 июня в Бостоне, прошло на едином дыхании. Спектакль завершился оглушительной овацией.

"Теперь хорошо сыграли, правильно", - констатировал Туминас в беседе с ТАСС. "Думаю, что нашего "Дядю Ваню" можно показывать как учебное пособие для начинающих режиссеров", - заметил художественный руководитель.

Он добавил, что 24 и 25 июня чеховскую постановку представят на Luminato Festival в Канаде, который причислен к разряду крупнейших форумов искусств Северной Америки и ежегодно проводится в Торонто в июне в течение 10 дней.

Вахтанговцы впервые приглашены для участия в этом смотре, где дебютируют "Дядей Ваней".

Биография спектакля

Премьера "Дяди Вани" по пьесе Чехова в постановке Туминаса состоялась 2 сентября 2009 года и сразу привлекла внимание своей необычностью. На сцене нет ожидаемого Чехова с усадьбой, окруженной садом, нет уютных кресел, накрытого к трапезе стола с кружевной скатертью и кипящим самоваром.

Спектакль идет уже восемь лет и по-прежнему остается фаворитом театральной Москвы, собирая аншлаги и престижные награды, в числе которых Международная премия Станиславского и "Золотая маска".

За время своего существования вахтанговский "Дядя Ваня" побывал в Литве, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Польше, Украине, Израиле, Чехии, Греции, Турции, Великобритании, Испании, Швейцарии, Италии, Грузии, а также во многих городах России.

В год своего 95-летия Московский академический театр имени Евгения Вахтангова, завершая сезон, со спектаклем "Дядя Ваня" отправился в заокеанский тур по США и Канаде, который продлится с 15 по 25 июня.