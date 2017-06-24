Фильм Орена Мовермана "Ужин" покажут на Московском кинофестивале

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Американский фильм режиссера Орена Мовермана "Ужин" с Ричардом Гиром и три художественные картины конкурсного отбора покажут в субботу на 39-м Московском международном кинофестивале (ММКФ).

Работу Мовермана продемонстрируют в рамках "Специальных показов" ММКФ. Лента основана на одноименном романе писателя Германа Коха. В центре сюжета - два брата, которым предстоит выяснить отношения между собой и решить, что делать с собственными детьми, совершившими зверское преступление. Режиссер поднимает проблему отцов и детей, а также показывает проблемы межрасовых предрассудков.

В конкурсной программе в субботу представят "Желтую жару" турецкого режиссера Фикрета Рейхана о семье нелегальных иммигрантов, социальной несправедливости и отношениях отцов и детей. Зрителей также ждут конкурсные ленты "Апрельский сон длиной в три года" режиссера Рютаро Накагавы и социальная психологическая драма "Лучший из миров" Адриана Гойгинера, в которой мать-наркоманка решает раз и навсегда избавиться от зависимости, но для этого ей предстоит устроить маленько сына на неопределенный период в детский дом.

В рамках Российских программ гости увидят новинки отечественного кинематографа, включая "Рок" Ивана Шахназарова, "Большой" Валерия Тодоровского и "Прикосновение ветра" Ольги Веремеевой и Елены Демидовой.

Социальная драма и Роден

В программе "Фильмы, которых здесь не было" заявлена важная социальная лента "120 ударов в минуту" французского режиссера Робена Кампийо. Фильм завоевал Гран-при Каннского фестиваля. Действие картины происходит в начале 1990-х годов в Париже.

В центре сюжета - работа активистов одной из общественных организаций, которая борется с безразличием общества к проблемам больных СПИДом. На этом фоне на экране разворачивается история любви двух молодых людей, которые знакомятся на этой общественной работе. Фильм частично основан на реальных событиях.

В этом же разделе зрители смогут познакомиться с лентой "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио. По сюжету, официантка Мария по вечерам подрабатывает певицей в ночном клубе. Ее жизнь кардинально меняется после внезапной смерти пожилого возлюбленного. В этом году картина получила "Серебряного медведя" Берлинале за лучший сценарий.

Программа "Эйфория окраин" в субботу представит "Реквием по госпоже Ю" режиссера Бояна Вулетича и фильм "Слава" Кристины Грозевой и Петра Вылчанова.

В категории "Мастера" заявлен "Роден" Жака Дуайона. Кинороман в декорациях Парижа конца XIX века воссоздает страницы жизни великого скульптора в период его встречи с Камиллой Клодель. Образ Родена воплотил Венсан Линдон.

Дуайон показывает отношения Клодель и Родена. Целое десятилетие они пребывали во власти взаимного восхищения и страсти, а затем их отношения закончились. Болезненный разрыв дал мастеру мощный творческий импульс, позволив создать произведения, заложившие основы современной скульптуры.

Основной конкурс

В основном конкурсе ММКФ участвуют 13 картин. Россию представляют фильмы "Мешок без дна" Рустама Хамдамова, "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Купи меня" Вадима Перельмана.

В жюри основного конкурса, которое возглавил режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, вошли режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия).

Церемония награждения победителей пройдет 29 июня. После объявления лауреатов покажут новую картину Софии Копполы "Роковое искушение" по знаменитому роману Томаса Каллинена.