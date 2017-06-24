Эдуарду Артемьеву и Никите Михалкову вручат Премию имени Шостаковича

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения Премии имени Дмитрия Шостаковича пройдет в субботу в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве. На этот раз награда будет вручена творческому союзу деятелей отечественной и мировой музыкальной культуры - композитору Эдуарду Артемьеву и председателю Союза кинематографистов РФ Никите Михалкову. Об этом сообщили в пресс-службе режиссера.

Артемьев и Михалков примут награду из рук народного артиста СССР Юрия Башмета.

В рамках вечера выступит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Башмета с программой "Классика кино".

Ежегодная Премия имени Шостаковича учреждена Международным благотворительным фондом Юрия Башмета. Сумма награды составляет 25 тыс. долларов. Ее лауреатами становились величайшие исполнители и деятели культуры: дирижер Валерий Гергиев, скрипач Гидон Кремер, композитор Виктор Третьяков, оперная певица Ольга Бородина, президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, виолончелистка Наталья Гутман, пианист Евгений Кисин, скрипач Максим Венгеров и другие.

Фонд Юрия Башмета был учрежден в 1994 году с целью сохранения духовных и художественных ценностей мировой и отечественной культуры, оказания поддержки молодым талантливым музыкантам.