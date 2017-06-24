Валерий Гергиев выступит в Петербурге с Оркестром Российско-немецкой музыкальной академии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Дирижер Валерий Гергиев выступит в субботу на фестивале "Звезды белых ночей" с программой классической и современной музыки в исполнении Оркестра Российско-немецкой музыкальной академии. В концерт включена российская премьера пьесы "Превращение-4" немецкого композитора Вольфганга Рима. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина.

"Оркестр Российско-немецкой музыкальной академии - постоянный участник нашего фестиваля", - сказала пресс-атташе. По ее словам, классическую часть программы в Концертном зале Мариинского театра составили Пятая симфония Петра Чайковского и Скрипичный концерт ре мажор Людвига ван Бетховена. Солистом выступит скрипач Франк Петер Циммерман.

Современная музыка представлена еще не звучавшей в России оркестровой пьесой "Превращение-4" Вольфганга Рима - композитора и педагога, возглавляющего Институт современной музыки в высшей школе музыки в Карлсруэ. Как сообщила пресс-атташе, "аналогичная программа прозвучит на сцене берлинского Концертхауса, где оркестр и Франк Петер Циммерман выступят под управлением Валерия Гергиева 27 июня".

Российско-немецкая музыкальная академия была основана в рамках Года Германии в России и России в Германии в 2012-2013 годах молодыми российскими и немецкими музыкантами. В состав оркестра академии входят лауреаты крупных международных конкурсов, солисты Симфонического оркестра Мариинского театра и стажеры ведущих симфонических оркестров Германии. Для участников академии проводятся регулярные образовательные программы - оркестровые и ансамблевые проекты, мастер-классы известных музыкантов России и Германии.

Музыканты академии выступали в Большом зале Московской консерватории и Большом зале берлинского Концертхауса, в филармониях Мюнхена и Екатеринбурга, на Бетховенском фестивале в Бонне и Дягилевском фестивале в Перми. Подготовка каждой концертной программы проходит под наблюдением опытных педагогов, а основной базой академии выбран Мариинский театр. Художественным руководителем проекта является Валерий Гергиев.