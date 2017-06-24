Валерий Гергиев выступит в Петербурге с Оркестром Российско-немецкой музыкальной академии

Федор Емельяненко проведет перенесенный бой с Мэттом МитриономСпорт 24 июня, 0:32
Сборной России нужна победа над мексиканцами для выхода в полуфинал Кубка конфедерацийСпорт 24 июня, 0:21
Подмосковье не решило, куда деть столичный мусор, после закрытия Кучинского полигона ТБООбщество 24 июня, 0:11
Саммит ЕС: второй день не принес практических решений по миграции, Brexit и экономикеМеждународная панорама 23 июня, 23:43
Фигуристка Евгения Медведева получила аттестат об окончании школыСпорт 23 июня, 23:02
SpaceX успешно вывела на орбиту первый болгарский спутник связиКосмос 23 июня, 22:17
Сборная РФ подарила мяч инвалиду из Казани, который мечтает стать футбольным менеджеромСпорт 23 июня, 21:59
Россиянин Лесун стал шестым на финальном этапе Кубка мира по современному пятиборьюСпорт 23 июня, 21:56
Футболист Валенсия считает, что игра сборной Чили на Кубке конфедераций вызывает уважениеСпорт 23 июня, 21:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Дирижер Валерий Гергиев выступит в субботу на фестивале "Звезды белых ночей" с программой классической и современной музыки в исполнении Оркестра Российско-немецкой музыкальной академии. В концерт включена российская премьера пьесы "Превращение-4" немецкого композитора Вольфганга Рима. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина.
"Оркестр Российско-немецкой музыкальной академии - постоянный участник нашего фестиваля", - сказала пресс-атташе. По ее словам, классическую часть программы в Концертном зале Мариинского театра составили Пятая симфония Петра Чайковского и Скрипичный концерт ре мажор Людвига ван Бетховена. Солистом выступит скрипач Франк Петер Циммерман.
Современная музыка представлена еще не звучавшей в России оркестровой пьесой "Превращение-4" Вольфганга Рима - композитора и педагога, возглавляющего Институт современной музыки в высшей школе музыки в Карлсруэ. Как сообщила пресс-атташе, "аналогичная программа прозвучит на сцене берлинского Концертхауса, где оркестр и Франк Петер Циммерман выступят под управлением Валерия Гергиева 27 июня".
Российско-немецкая музыкальная академия была основана в рамках Года Германии в России и России в Германии в 2012-2013 годах молодыми российскими и немецкими музыкантами. В состав оркестра академии входят лауреаты крупных международных конкурсов, солисты Симфонического оркестра Мариинского театра и стажеры ведущих симфонических оркестров Германии. Для участников академии проводятся регулярные образовательные программы - оркестровые и ансамблевые проекты, мастер-классы известных музыкантов России и Германии.
Музыканты академии выступали в Большом зале Московской консерватории и Большом зале берлинского Концертхауса, в филармониях Мюнхена и Екатеринбурга, на Бетховенском фестивале в Бонне и Дягилевском фестивале в Перми. Подготовка каждой концертной программы проходит под наблюдением опытных педагогов, а основной базой академии выбран Мариинский театр. Художественным руководителем проекта является Валерий Гергиев.