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Участники группы U2 выступят в Оттаве на 150-летии Канады

Культура
24 июня, 9:52 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 24, июня. /ТАСС

В Оттаве музыканты выступят с единственной песней, так как тем же вечером дадут большой концерт в американском Кливленде

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ОТТАВА, 24 июня. /ТАСС/. Лидер ирландской группы U2 Боно и гитарист коллектива Дэвид Эванс, более известный как Эдж, выступят в Оттаве на концерте, посвященном 150-летию образования Канады. Об этом в пятницу сообщила в своем Twitter министр по вопросам канадского наследия Мелани Жоли.

"Потрясающие новости! С нетерпением ждем U2. Это [будет] прекрасный День Канады (отмечается 1 июля - прим. ТАСС)", - написала она.

В заявлении ведомства Жоли отмечается, что музыканты споют одну песню "около полудня 1 июля". Столь короткое выступление связано с тем, что U2 в тот же день вечером должны дать большой концерт в американском Кливленде (штат Огайо).

По свидетельству корреспондента ТАСС, в настоящее время на лужайках перед национальным парламентом в Оттаве монтируется большая сцена, на которой состоится праздничный концерт. В нем также примут участие канадские поп-исполнители и артисты знаменитого канадского цирка Сirque du Soleil. Традиционно в День Канады центр столицы страны становится полностью пешеходной зоной.

В 2017 году Канада отмечает 150-летие своей государственности. В 1857 году королева Великобритании Виктория выбрала небольшой тогда городок Оттава в качестве столицы объединенной британской провинции, образованной позже в результате слияния Нижней и Верхней Канады. 1 июля 1867 года она подписала Акт о Британской Северной Америке, провозгласивший Канаду доминионом Британской империи и ставший ее Конституцией, в основных чертах действующей и поныне.

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