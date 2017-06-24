Музей в Вашингтоне планирует собрать Библии на более чем 2 тыс. языков

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Строящийся в столице США музей планирует собрать Библии, изданные на более чем 2 тыс. языков. Об этом сообщила пресс-служба создающегося вашингтонского Музея Библии.

По ее свидетельству, к настоящему времени уже собраны Библии на более чем 600 языках и диалектах. Недостающие экспонаты администрация учреждения, по ее признанию, рассчитывает получить из-за рубежа.

Сооружение Музея Библии, начавшееся осенью 2014 года, как ожидается, завершится в ноябре. Основателем данного учреждения стал американский миллиардер Стив Грин, владеющий магазинной империей "Хобби лобби". Он планировал потратить на этот проект $400 млн. Основой экспозиции должна стать личная коллекция Грина, которую он начал собирать лишь шесть лет назад, но в которой насчитывается 44 тыс. экспонатов.

Предполагается, что посетители Музея смогут увидеть, к примеру, фрагменты знаменитых Кумранских рукописей, или свитков Мертвого моря, письмо Мартина Лютера (1483-1546 годы), в котором инициатор Реформации отстаивал свои взгляды перед встречей с посланником Папы Римского Льва X, английский рукописный молитвенник 14-го века, найденный в Египте иудейский молитвенник 9-го века, Библию, побывавшую на Луне во время полета американского космического корабля "Аполлон-14" в 1971 году, Книгу книг, принадлежавшую "королю рок-н-ролла" Элвису Пресли (1935-1977 годы). Собирать их помогал Грину историк Скотт Кэрол, которого в профессиональной среде считают "Индианой Джонсом библейской археологии". В музее будут три главных раздела, рассказывающие об истории Библии, библейских сюжетах и том влиянии, которое эта книга оказала на развитие человечества.

"Чем большему числу людей мы сможем об этом рассказать, тем лучше", - говорит Грин, обещая, впрочем, что прозелитизмом он заниматься не будет.

Разместится музей в бывшем складском здании, купленном с разрешения вашингтонских властей за $50 млн. Оно находится недалеко от Конгресса США, практически в центре города, и Грин надеется, что такое расположение позволит привлечь в музей дополнительное число посетителей.

В 2015 году строящийся музей заключил с Управлением древностей Израиля, занимающимся вопросами археологических раскопок и сохранения исторических ценностей, соглашение о долговременной экспозиции уникальных предметов материальной культуры со Святой земли, рассказывающих о зарождении и развитии христианства. Предполагается, что Управление древностей еврейского государства предоставит во временное пользование коллегам в США несколько десятков или даже сотен предметов.