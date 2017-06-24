На ММКФ показали картину итальянского режиссера "Каренина и я"

ОСЛО, 24 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Посетители 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) плакали во время показа фильма "Каренина и я" (Karenina & I) итальянского режиссера Томмазо Моттолы. Исполнительница главной роли в картине норвежская актриса Гёрильд Маусет в субботу рассказала ТАСС в телефонной беседе, что была потрясена откликом российских зрителей на картину, снятую ее мужем.

"Я так до конца и не могу поверить, что фильм был наконец показан в России. Реакция публики была просто невероятной. Пришедшие люди плакали, аплодировали, не хотели покидать зал, потому что у них к нам было множество вопросов. Это была фантастическая премьера, которая подарила всем сильнейшие эмоции", - сказала собеседница агентства.

Еще в 2013 году Маусет, до этого исполнившая роль Карениной на родине, была приглашена сыграть героиню Льва Толстого во Владивостоке - на сцене Приморского драматического театра имени Горького. Вместе с мужем и тогда 5-летним сыном она отправилась в путешествие через Россию по Транссибирской магистрали, чтобы лучше понять свою героиню, прежде чем предстать в ее образе перед российским зрителем.

Моттола, в свою очередь, снимал фильм о путешествии, художественных поисках актрисы и ее попытке выучить русский язык. Работа над лентой, вскоре переросшей первоначальный замысел, продолжалась и после успешной премьеры спектакля на Дальнем Востоке, и в итоге заняла больше четырех лет.

Звезда норвежского театра признается, что сроднившись с персонажем Толстого, ей удалось заглянуть в собственное прошлое, заново пережить трагический этап своей жизни и понять причины решений, подтолкнувших ее к выбору актерской профессии. Ей стали понятнее также идеи Толстого и мотивы поступков его героини.

Своими открытиями она делится в картине, съемки которой проходили в Италии, Норвегии и России. Зимой фильм "Каренина и я" был представлен норвежской публике, а вечером в пятницу на ММКФ - во внеконкурсной программе "Ателье" - состоялась его российская премьера.

"Нас удивили слезы на глазах людей, смотревших фильм. Необычным нам показалось и то, что в зале было много молодежи, - рассказал ТАСС режиссер ленты. - Я уверен в том, что моя картина помогает увидеть свет среди темноты, что всегда важно для молодых людей, пытающихся найти свое место в жизни".

По словам Моттолы, первое предложение от российских дистрибьюторов он получил всего через час после премьеры. Режиссер надеется на то, что картину в России сможет увидеть широкая аудитория, которой, как кажется кинематографисту, будет интересен новый взгляд на "Анну Каренину", не ограниченный рамками романа и его экранизаций.

Моттола и Маусет мечтают о том, чтобы фильм повторил их путь через Россию - от заполярного российско-норвежского пограничья до берегов Тихого океана.