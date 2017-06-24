Киев просил у Пригожина $1 млн за невнесение в черный список

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил о телефонном звонке из Киева с просьбой заплатить $1 миллион, что позволило бы ему избежать попадания в черный список, сообщил он в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

"Если бы мы заплатили некоей группе людей деньги, мы бы ни под какие санкции не подпали, потому что для них это бизнес. $1 миллион", - сказал Пригожин.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину почти 140 российским артистам. В черный список, который время от времени пополняется, вошли, в частности, режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.