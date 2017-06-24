Киев просил у Пригожина $1 млн за невнесение в черный список

Парламент Великобритании подвергся кибератакеМеждународная панорама 24 июня, 18:42
Артемьеву и Михалкову присуждена премия ШостаковичаКультура 24 июня, 18:29
На ММКФ показали картину итальянского режиссера "Каренина и я"Культура 24 июня, 18:23
Киев просил у Пригожина $1 млн за невнесение в черный списокКультура 24 июня, 18:17
Болельщики поддержали сборную России в матче с командой Мексики масштабным баннеромСпорт 24 июня, 18:16
Нам нужна одна победа: болельщики в Казани готовятся к матчу Мексика - РоссияСпорт 24 июня, 17:45
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Квят - 11-йСпорт 24 июня, 17:22
Путин пожелал детям "Артека" крепкой дружбы и новых знанийОбщество 24 июня, 17:17
Ласицкене: отказ оргкомитета турнира в Лондоне пригласить тренера может пойти на пользуСпорт 24 июня, 17:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил о телефонном звонке из Киева с просьбой заплатить $1 миллион, что позволило бы ему избежать попадания в черный список, сообщил он в субботу в эфире телеканала "Россия-24".
"Если бы мы заплатили некоей группе людей деньги, мы бы ни под какие санкции не подпали, потому что для них это бизнес. $1 миллион", - сказал Пригожин.
Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину почти 140 российским артистам. В черный список, который время от времени пополняется, вошли, в частности, режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.