Артемьеву и Михалкову присуждена премия Шостаковича

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Композитор Эдуард Артемьев и режиссер Никита Михалков удостоены Премии имени Дмитрия Шостаковича за продолжение традиций честного творчества. Такое заявление сделал в субботу президент Международного благотворительного фонда, учредителя премии, народный артист СССР Юрий Башмет перед вручением награды в Концертном зале им. П. И. Чайковского.

"Великий Дмитрий Дмитриевич Шостакович честно, с глубоким пониманием трагизма времени, прожил свою жизнь. В творчестве замечательного композитора Эдуарда Николаевича Артемьева нет влияния музыки Шостаковича, Никита Сергеевич Михалков вообще музыку не сочиняет. Но эти два наших лауреата честны во всем своем творчестве, они сами себя не обманывают. Эти люди более чем достойны Премии имени Шостаковича", - заявил Башмет.

Михалков стал первым режиссером, удостоенным премии Шостаковича. "Честно вам скажу, я посмотрел на тех, кто получал эту премию, и понял, что я чужой в этом списке. Но абсолютно убежден, что Артемьев - это гениальный русский композитор, который всю свою жизнь живет музыкой, он сам - музыка. Я очень рад, что меня присовокупили к имени Артемьева", - заметил председатель Союза кинематографистов России.

А Артемьев признался, что "Премия Шостаковича - главное событие" в его жизни. "Для меня Шостакович - это явление, которых мало в истории искусства. Это беззаветное служение своему делу", - сказал композитор.

Творческий тандем

Первой совместной работой творческого союза стал дипломный фильм при выпуске из ВГИК Никиты Михалкова - "Спокойный день в конце войны" в 1970 году. После этого они подарили зрителю такие ленты, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Утомленные солнцем".

"Скоро будет 50 лет, как мы вместе работаем. Только один фильм был без него - не дали французы, это была картина "Очи черные". Все остальные картины мы сделали вместе", - подчеркнул Михалков.

По его словам, сейчас идет работа над сценарием под названием "Шоколадный револьвер". Также среди ближайших совместных проектов - масштабный мюзикл "Раба любви", которым после ремонта откроется Театр киноактера.

Концерт в честь лауреатов

По традиции Башмет вместе с лауреатами сегодня даст гала-концерт в Зале им. П. И. Чайковского. В программу "Классика кино" войдут шедевры зарубежной и отечественной киномузыки в исполнении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". Второе отделение будет посвящено произведениям Артемьева.

Премия имени Шостаковича

Премия имени Шостаковича вручается за вклад в мировую музыкальную культуру. Раз в год-полтора группа экспертов определяет список кандидатов, окончательное решение принимает Башмет. Сумма награды составляет $25 тыс. Ее лауреатами становились величайшие исполнители и деятели культуры: дирижер Валерий Гергиев, скрипач Гидон Кремер, композитор Виктор Третьяков, оперная певица Ольга Бородина, президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, пианист Евгений Кисин, скрипач Максим Венгеров и другие.

Фонд Юрия Башмета был учрежден в 1994 году с целью сохранения духовных и художественных ценностей мировой и отечественной культуры, оказания поддержки молодым талантливым музыкантам.