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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Ханский дворец в Бахчисарае будет отреставрирован впервые со времен СССР в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития республики Крым . Об этом в субботу сообщил в своем Twitter министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Бахчисарай. Розовые сады дворца и тот самый знаменитый "Фонтан слез". Впервые со времен СССР начинаем реставрацию музея (в рамках ФЦП "Крым")", - говорится в сообщении.
Бахчисарай— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 24 июня 2017 г.
Розовые сады дворца и тот самый знаменитый "Фонтан слёз"
Впервые со времён СССР начинаем реставрацию музея (в рамках ФЦП "Крым") pic.twitter.com/rYqIFEDqu3
Среди самых известных объектов Ханского дворца - воспетый Пушкиным "фонтан слез", к которому в дар он приносил две розы. Традицию эту в музее поддерживают до сих пор, розы находятся в чаше фонтана круглый год.
Восстановление исторического облика Бахчисарая началось в 2015 году после визита президента РФ Владимира Путина и бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони.
ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса "Таврида" и автоподход к Керченскому мосту, а также объекты энергетики.