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Ханский дворец в Бахчисарае будет отреставрирован впервые со времен СССР

Культура
24 июня, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что отреставрирован будет и знаменитый "Фонтан слез"

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Ханский дворец в Бахчисарае

Ханский дворец в Бахчисарае

© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Ханский дворец в Бахчисарае будет отреставрирован впервые со времен СССР в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития республики Крым . Об этом в субботу сообщил в своем Twitter министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Бахчисарай. Розовые сады дворца и тот самый знаменитый "Фонтан слез". Впервые со времен СССР начинаем реставрацию музея (в рамках ФЦП "Крым")", - говорится в сообщении.

Среди самых известных объектов Ханского дворца - воспетый Пушкиным "фонтан слез", к которому в дар он приносил две розы. Традицию эту в музее поддерживают до сих пор, розы находятся в чаше фонтана круглый год.

Восстановление исторического облика Бахчисарая началось в 2015 году после визита президента РФ Владимира Путина и бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса "Таврида" и автоподход к Керченскому мосту, а также объекты энергетики.

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