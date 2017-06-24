Алексей Попогребский избран новым председателем КиноСоюза

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Режиссер Алексей Попогребский стал новым председателем КиноСоюза - Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений. Об этом сообщается на сайте организации.
"По итогам съезда был избран новый председатель КиноСоюза, - говорится на сайте. - Съездом на пост председателя были выдвинуты кандидатуры: Андрей Прошкин, Виталий Манский, Алексей Попогребский, Валерий Тодоровский, Олег Березин, Борис Хлебников. По итогам открытого голосования, Председателем КиноСоюза стал режиссер Алексей Попогребский".
Также было избранно новое правление организации. Состав правления был расширен до 15 человек, в него, в частности, вошли Рустам Ибрагимбеков, Владимир Котт, Виталий Манский, Андрей Плахов, Андрей Прошкин, Марина Разбежкина, Андрей Смирнов, Валерий Тодоровский, Алексей Федорченко, Борис Хлебников и другие.
Алексей Попогребский - российский режиссер и сценарист. Среди самых известных его фильмов - "Коктебель" (с Борисом Хлебниковым), "Как я провел этим летом", "Простые вещи", сериал "Оптимисты".