Четыре художественных фильма основного конкурса покажут на Московском кинофестивале

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Четрые художественных фильма основного конкурсного отбора покажут в воскресенье на 39-м Московском международном кинофестивале (ММКФ).

Зрителям представят "Желтую жару" турецкого режиссера Фикрета Рейхана о семье нелегальных иммигрантов, социальной несправедливости и отношениях отцов и детей, а также социальную психологическую драму "Лучший из миров" Адриана Гойгинера, в которой мать-наркоманка решает раз и навсегда избавиться от зависимости, но для этого ей предстоит устроить маленько сына на неопределенный период в детский дом.

Кроме того, зрителям предстоит знакомство с южнокорейским фильмом "Обычный человек". По сюжету, в 1987 году майор криминальной полиции Сончин с удивлением узнает, что арестованный им мелкий нарушитель Тхэсон является главным подозреваемым в серии жестоких убийств. В ходе расследования у майора возникают сомнения в причастности Тхэсона к этим преступлениям. После загадочной гибели журналиста, писавшего об этом деле, Сончин понимает, что от решения следовать букве закона или действовать в корпоративных интересах зависит не только карьера, но и жизнь его семьи.

Лента Койсо-Канттила "Звездачи" относит действие в 70-е годы прошлого века в небольшой патриархальный городок на севере Финляндии, до которого докатилось эхо сексуальной революции. Два тринадцатилетних подростка взрослеют на фоне разрушения традиционных семейных устоев, сексуального раскрепощения и бесконечной потребности своих родителей в любви и свободе.

Любителей документального жанра ждет конкурсная лента Юлии Бобковой "Последний вальс". Главный герой фильма - композитор Олег Каравайчук - отправляется в свое последнее путешествие по дачному поселку Комарово, в котором он провел всю жизнь и написал большую часть музыкальных произведений. Последним произведением композитора- затворника стал "Вальс Комарово", который прозвучит в фильме впервые. Это станет прощанием художника со зрителями, его посланием и напоминанием о вечных ценностях.

Специальные показы

Гостей ММКФ ждут сразу три фильма в категории "Специальные показы". Среди работ - американская лента с Ричардом Гиром "Ужин" Орена Мовермана, основанная на одноименном романе писателя Германа Коха. В центре сюжета - два брата, которым предстоит выяснить отношения между собой и решить, что делать с собственными детьми, совершившими зверское преступление. Режиссер поднимает проблему отцов и детей, а также показывает проблемы межрасовых предрассудков.

Лента "Гиппопотам" Джона Дженкса рассказывает о низвергнутом поэте, страстном любителе виски и дебошире Тэде Уоллесе, получившем странное предложение от крестной дочери отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных исцелений, всполошивших аристократическое семейство. Уоллеса охватывает непреодолимое желание вывести шарлатанов на чистую воду.

Фильм Йосефа Сидера "Норман: умеренный взлет и трагическое падение нью-йоркского посредника" с Ричардом Гиром. Немолодой и небогатый нью-йоркский еврей Норман Оппенгеймер поддерживает в тяжелый период начинающего израильского политика, который три года спустя становится премьер министром Израиля. Сидера ждет не только взлет, но и неожиданные перемены.

В разделе "Фильмы, которых здесь не было" зрители смогут познакомиться с лентой "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио. По сюжету, официантка Мария по вечерам подрабатывает певицей в ночном клубе. Ее жизнь кардинально меняется после внезапной смерти пожилого возлюбленного. В этом году картина получила "Серебряного медведя" Берлинале за лучший сценарий.

Российские программы и лента Каурисмяки

Программа "Эйфория окраины" представит фильм "По ту сторону надежды" финского режиссера Аки Каурисмяки, который получил за эту работу "Серебряного медведя" Берлинале. Режиссер с юмором рассказывает историю своего героя Викстрема, который, убегая от бытовых проблем, открывает в Хельсинки забегаловку. В это же время беженец из Алеппо Халед планирует начать жизнь в Европе с чистого листа, но получает отказ. Избежав депортации и раздобыв фальшивые документы, он начинает работать в ресторане главного героя, скрываясь от властей. Обычные люди протягивают нелегалу руку помощи. По словам режиссера, его фильм призван вызвать чувство милосердия у европейцев к тем людям, которым удалось выбраться из пепла войны, обратить внимание на проблемы мигрантов.

Российские программы в Доме кино представят ленты "Язычники" Валерии Сурковой, "Из Уфы с любовью" Айнура Аскарова и "Как встретить праздник не по-детски" Игоря Ворксла.

Основной конкурс

В основном конкурсе ММКФ участвуют 13 картин. Россию представляют фильмы "Мешок без дна" Рустама Хамдамова, "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Купи меня" Вадима Перельмана.

В жюри основного конкурса, которое возглавил режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, вошли режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия).

Церемония награждения победителей пройдет 29 июня. После объявления лауреатов покажут новую картину Софии Копполы "Роковое искушение" по знаменитому роману Томаса Каллинена.