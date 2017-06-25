Четыре художественных фильма основного конкурса покажут на Московском кинофестивале

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Четрые художественных фильма основного конкурсного отбора покажут в воскресенье на 39-м Московском международном кинофестивале (ММКФ).
Зрителям представят "Желтую жару" турецкого режиссера Фикрета Рейхана о семье нелегальных иммигрантов, социальной несправедливости и отношениях отцов и детей, а также социальную психологическую драму "Лучший из миров" Адриана Гойгинера, в которой мать-наркоманка решает раз и навсегда избавиться от зависимости, но для этого ей предстоит устроить маленько сына на неопределенный период в детский дом.
Кроме того, зрителям предстоит знакомство с южнокорейским фильмом "Обычный человек". По сюжету, в 1987 году майор криминальной полиции Сончин с удивлением узнает, что арестованный им мелкий нарушитель Тхэсон является главным подозреваемым в серии жестоких убийств. В ходе расследования у майора возникают сомнения в причастности Тхэсона к этим преступлениям. После загадочной гибели журналиста, писавшего об этом деле, Сончин понимает, что от решения следовать букве закона или действовать в корпоративных интересах зависит не только карьера, но и жизнь его семьи.
Лента Койсо-Канттила "Звездачи" относит действие в 70-е годы прошлого века в небольшой патриархальный городок на севере Финляндии, до которого докатилось эхо сексуальной революции. Два тринадцатилетних подростка взрослеют на фоне разрушения традиционных семейных устоев, сексуального раскрепощения и бесконечной потребности своих родителей в любви и свободе.
Любителей документального жанра ждет конкурсная лента Юлии Бобковой "Последний вальс". Главный герой фильма - композитор Олег Каравайчук - отправляется в свое последнее путешествие по дачному поселку Комарово, в котором он провел всю жизнь и написал большую часть музыкальных произведений. Последним произведением композитора- затворника стал "Вальс Комарово", который прозвучит в фильме впервые. Это станет прощанием художника со зрителями, его посланием и напоминанием о вечных ценностях.
Гостей ММКФ ждут сразу три фильма в категории "Специальные показы". Среди работ - американская лента с Ричардом Гиром "Ужин" Орена Мовермана, основанная на одноименном романе писателя Германа Коха. В центре сюжета - два брата, которым предстоит выяснить отношения между собой и решить, что делать с собственными детьми, совершившими зверское преступление. Режиссер поднимает проблему отцов и детей, а также показывает проблемы межрасовых предрассудков.
Лента "Гиппопотам" Джона Дженкса рассказывает о низвергнутом поэте, страстном любителе виски и дебошире Тэде Уоллесе, получившем странное предложение от крестной дочери отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных исцелений, всполошивших аристократическое семейство. Уоллеса охватывает непреодолимое желание вывести шарлатанов на чистую воду.
Фильм Йосефа Сидера "Норман: умеренный взлет и трагическое падение нью-йоркского посредника" с Ричардом Гиром. Немолодой и небогатый нью-йоркский еврей Норман Оппенгеймер поддерживает в тяжелый период начинающего израильского политика, который три года спустя становится премьер министром Израиля. Сидера ждет не только взлет, но и неожиданные перемены.
В разделе "Фильмы, которых здесь не было" зрители смогут познакомиться с лентой "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио. По сюжету, официантка Мария по вечерам подрабатывает певицей в ночном клубе. Ее жизнь кардинально меняется после внезапной смерти пожилого возлюбленного. В этом году картина получила "Серебряного медведя" Берлинале за лучший сценарий.
Программа "Эйфория окраины" представит фильм "По ту сторону надежды" финского режиссера Аки Каурисмяки, который получил за эту работу "Серебряного медведя" Берлинале. Режиссер с юмором рассказывает историю своего героя Викстрема, который, убегая от бытовых проблем, открывает в Хельсинки забегаловку. В это же время беженец из Алеппо Халед планирует начать жизнь в Европе с чистого листа, но получает отказ. Избежав депортации и раздобыв фальшивые документы, он начинает работать в ресторане главного героя, скрываясь от властей. Обычные люди протягивают нелегалу руку помощи. По словам режиссера, его фильм призван вызвать чувство милосердия у европейцев к тем людям, которым удалось выбраться из пепла войны, обратить внимание на проблемы мигрантов.
Российские программы в Доме кино представят ленты "Язычники" Валерии Сурковой, "Из Уфы с любовью" Айнура Аскарова и "Как встретить праздник не по-детски" Игоря Ворксла.
В основном конкурсе ММКФ участвуют 13 картин. Россию представляют фильмы "Мешок без дна" Рустама Хамдамова, "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Купи меня" Вадима Перельмана.
В жюри основного конкурса, которое возглавил режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, вошли режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия).
Церемония награждения победителей пройдет 29 июня. После объявления лауреатов покажут новую картину Софии Копполы "Роковое искушение" по знаменитому роману Томаса Каллинена.