Короли рекламы: лучшие ролики фестиваля "Каннские львы"

Сверхлюди

Гран-при фестиваля "Каннские львы" в номинации Film получили "сверхлюди" — эмоционально сильный ролик, который создала компания Blink Productions для британского телеканала Channel 4. Видео анонсировало Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В ролике музыкальная группа, состоящая из людей с ограниченными возможностями, исполняет композицию, в которой повторяются слова "Да, я могу". В это время на экране спортсмены-паралимпийцы из разных стран ставят рекорды.

Из чего же сделаны наши девчонки?

На этот вопрос ответили в одноименном рекламном ролике Nike. В нем снялись актриса Ирина Горбачева, балерина Ольга Кураева, фигуристка Аделина Сотникова, скейтбордистка Катя Шенгелия, чемпионка России по тайскому боксу и борец ММА Анастасия Янькова и другие.

Рекламу для российского подразделения бренда снял режиссер Дэвид Уилсон, который ранее работал над клипами Arctic Monkeys и Arcade Fire. Видео получило "золото" в номинации Film, но приз отправился в Нидерланды. Разработкой концепции занималось местное агентство Wieden+Kennedy.

Ленинград в Каннах

Неожиданно, но один из призов фестиваля достался российской группе "Ленинград". Их клип на песню "Кольщик" взял "серебро" в номинации Entertainment for Music. Над роликом трудились сразу несколько агентств — лондонская компания Great Guns и российские Versus Pictures и Fancy Shot. Режиссер клипа — Илья Найшуллер, известный по фильму "Хардкор".

Неуязвимый Грэм

Грэм — человек, который способен выжить в любой автомобильной аварии. Художница Патриция Пиччинини создала его модель с помощью хирурга-травматолога и специалиста по ДТП по заказу Комиссии по транспортным происшествиям Австралии. Благодаря своей одновременно комичной и пугающей внешности, Грэм быстро превратился в интернет-мем. А теперь он получил Гран-при "Каннских львов" в номинациях Cyber и Health And Wellness. Точнее не он, а австралийское агентство Clemenger BBDO, которое работало над концепцией.

Рэперы и Синатра

Кампания "Original is never finished" спортивного бренда Adidas Original, разработанная американским агентством Johannes Leonardo, получила Гран-при в номинации Entertainment for Music. В рекламном ролике музыканты и спортсмены по-своему исполнили песню Фрэнка Синатры "My Way". В видео есть отсылки и к живописным полотнам — например, к картине "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли. Кстати, среди прочих, в ролике появляется известный фриковатый рэпер Snoop Dogg.

Откуда ты родом

Социальная реклама туристического сервиса Momondo в прошлом году стала хитом в Интернете. В видеоролике людям, которые испытывают неприязнь к определенным национальностям, предложили сделать ДНК-тест для того, чтобы узнать, откуда они родом.

В эксперименте приняли участие около 70 человек из разных стран. Они очень эмоционально реагировали на результаты теста. Так, девушка-курд, презирающая турков, узнала, что в ней течет турецкая кровь, а предки "чистокровного" кубинца оказались родом из Восточной Европы. Ролик получил "золото" фестиваля в номинации PR и несколько призов в других категориях.

Керлинг на автомобилях

Рекламное агентство из Екатеринбурга "Восход" в разные годы получило девять наград "Каннских львов". В этом году их рекламный проект "Керлинг на автомобилях" для страховой компании "Смартполис" был отмечен "бронзой" в номинации Promo&Activation. Во время игры в керлинг команды вместо гранитных камней толкали поддержанные автомобили "Ока".

Среди российских лауреатов "Каннских львов" — агентство Possible за кампанию "Кофе – не наркотик" для кофейного кооператива "Черный". А также два ролика, созданные для агентством GOOD для Сбербанка — "золотой лев" присужден в категории Creative data за рекламную кампанию "Neighborhoods", сервиса по подбору оптимального бизнеса для малых предпринимателей, и "бронзовый" — в категории в "Финансовые продукты и сервисы".

Виктория Николаева