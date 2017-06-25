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Фильм Ивана Болотникова "Хармс" получил две награды Шанхайского кинофестиваля

Культура
25 июня, 16:07 дата обновления: 25 июня, 16:31 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 25, июня. /ТАСС

Участие в кинофестивале приняли свыше 2,5 тысяч фильмов из 106 стран и регионов мира

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ШАНХАЙ, 25 июня. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Ивана Болотникова "Хармс" получил два "Золотых кубка" в основном конкурсе XX Шанхайского международного кинофестиваля в номинациях "Лучшая операторская работа" и "Лучший сценарий". Об этом было объявлено в воскресенье на церемонии закрытия кинофорума, которая состоялась в Шанхайском большом театре.

В основной конкурсной программе также были представлены следующие работы: "Воспоминание" (Япония), "Медведь, Бригсби" (США), "Состояние неисправности" (Румыния), "Я убийца" (Польша), "Безумно быть нормальным" (Великобритания), "Просто мой брат" (Германия), "Наше время придет" (Гонконг), "Китайская вдова" (Китай), "Конформист" (Китай), "В великом и ужасном мире" (Италия), "Нет кровати из роз" (Индия, Бангладеш), "Педикаб" (Филиппины), "Желтый" (Иран).

Как ранее рассказал корр. ТАСС Иван Болотников, идея снять фильм о Данииле Хармсе (1905-1942) пришла к нему после прочтения дневников писателя, которые подкупили своей искренностью. "В Хармсе сочетается несочетаемое. Меня заинтересовала эта фигура и захотелось сделать фильм об этом человеке. Но этот фильм рассматривать буквально как его биографию нельзя, поскольку эта была возможность через фигуру Хармса рассказать историю. Хармса чаще всего воспринимают как странного человека, но у меня Хармс нормален, как мы с вами. Просто время не соответствует Хармсу", - сказал режиссер, добавив, что этот фильм стал его дебютом в игровом кино, поскольку до этого он занимался документалистикой.

Участие в кинофестивале в этом году приняли свыше 2,5 тыс. фильмов из 106 стран и регионов мира. В его программу входят четыре основных конкурса: "Золотой кубок", "Панорама" (полнометражные, анимационные и документальные фильмы - прим. ТАСС), Конкурс новых азиатских талантов и Mobile SIFF - для художественных, анимационных и документальных короткометражных фильмов.

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