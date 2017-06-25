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Денис Мацуев вручил стипендии фонда "Новые имена" четырем юным уральским музыкантам

Культура
25 июня, 20:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, июня. /ТАСС

Юных музыкантов выбрали по итогам мастер-классов, которые провели ведущие профессора Московской консерватории имени Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Пианист, президент Межрегионального благотворительного фонда "Новые имена" Денис Мацуев вручил стипендии четырем одаренным ученикам музыкальных школ Свердловской области, передает корреспондент ТАСС. Музыкант приехал в Екатеринбург для участия в фестивале "Денис Мацуев представляет...", который пройдет с 25 по 27 июня.

"Мы сегодня вручили четыре стипендии - это очень серьезный результат. Как всегда уровень здесь замечательный. Очень здорово, что фестиваль сделан с акцентом на новое поколение, и что эти "искорки" приезжают со всей Свердловской области", - сказал ТАСС Мацуев.

Стипендиатами фонда "Новые имена" стали 12-летняя флейтистка из города Ревда Александра Ленцевич, 12-летний балалаечник из Кировграда Денис Дубровский, 13-летний баянист из города Лесной Артем Якимов и 12-летний пианист из Екатеринбурга Александр Валов. Последний также получил путевку в Международную летнюю творческую школу "Новые имена" в Суздале, которая проводит в этом году свой юбилейный 25-й сезон. "Буквально через три дня будет большой концерт в Суздальском кремле, куда мы тоже направляем одну из "искорок" Свердловской области", - добавил Мацуев.

Он отметил, что юных музыкантов выбрали по итогам мастер-классов, которые провели ведущие профессора Московской консерватории им. П. И. Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных. "Стипендии нашего фонда - это уже некая планка, потому что они (стипендиаты - прим. ТАСС) становятся членами нашей семьи, это ко многому обязывает. Это большие таланты, мы под большим впечатлением от уровня здесь. Я всегда говорю, что у нас идет поколение просто беспрецедентное, которому нужно помочь, чем мы и занимаемся", - отметил пианист.

Второй фестиваль "Денис Мацуев представляет…" проходит в Екатеринбурге на сцене Свердловской филармонии, где музыкант впервые выступит с Уральским молодежным симфоническим оркестром. Осенью коллектив отправится с пианистом на фестивали Crescendo в Сочи, Пскове и Москве. На трехдневном фестивале екатеринбургские зрители впервые увидят сольную программу Мацуева, выступление грузинского пианиста и композитора Сандро Небиеридзе, джазовые импровизации на классические темы в исполнении Мацуева, баяниста Айдара Гайнуллина и юных музыкантов - обладателей Гран-при телевизионного конкурса "Синяя птица".

О фонде и школе "Новые имена"

Благотворительный фонд "Новые имена" им. И. Н. Вороновой создан в 1989 году при содействии Российского Фонда культуры и Международной Ассоциации фондов мира для поиска и поддержки молодых дарований в области культуры и искусства. За это время его поддержку получили более 15 тыс. молодых российских талантов, среди них - 5 тыс. стипендиатов фонда, сообщается на сайте организации.

Впервые Летняя творческая школа "Новые имена" была организована в 1992 году в литовском курортном городе Паланга, но уже на следующий год переехала в Суздаль. Ее участниками становятся юные музыканты, вокалисты, художники, поэты и танцоры от 8 до 18 лет, которых выбирают по рекомендациям музыкальных школ, а также по результатам конкурсов и фестивалей. География участников школы на сегодняшний день охватывает более 60 городов России от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, Литву, Молдавию, Таджикистан, Италию и другие страны.

С 1993 года в Летней школе в Суздале побывало более 8 тыс. творчески одаренных детей. В числе ее воспитанников такие всемирно известные музыканты, как пианисты Денис Мацуев, Александр Гиндин и Александр Кобрин, виолончелист Борис Андрианов, поэт Игорь Федоров и другие. В 2003 году школе "Новые имена" присвоен статус Международных курсов ЮНЕСКО по художественному образованию.

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Мацуев, Денис Леонидович
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