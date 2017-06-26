Музей Суворова в Швейцарии в четыре раза расширил свою выставочную площадь

ЛИНТАЛЬ /Швейцария/, 26 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Музей в Швейцарии, посвященный знаменитому альпийскому походу великого русского полководца Александра Суворова, в четыре раза увеличил свою выставочную площадь - с прежних 300 кв. м до 1200. Церемония открытия расширившейся и обновленной экспозиции прошла в воскресенье в помещении музея в городке Линталь (кантон Гларус) с участием представителей посольства России и властей Гларуса, передает корреспондент ТАСС с места события.

Энтузиаст из Гларуса

Гларус стал одним из этапов перехода армии Суворова через Альпы, и события 1799 года живы в памяти здесь и поныне. Музей Суворова был создан 31 год назад усилиями историка Вальтера Геллера. При помощи металлоискателя он разыскивал пули, ядра, штыки и другие артефакты. Опираясь на помощь семьи и друзей, он на личные средства создал сначала небольшую экспозицию площадью в 15 кв. м, которая с годами росла, пополнялась новыми экспонатами.

Вход в музей был и остается бесплатным: Геллер считает, что все желающие - и местные жители, и туристы - должны иметь возможность соприкоснуться с важной страницей истории его родины.

Экспозиция разместилась в "Линт-Парке" - здании бывшей фабрики, в светлом просторном помещении - ряды витрин. Помимо артефактов, извлеченных Геллером из земли, в музее представлены гравюры и картины с батальными сценами, старинные карты, документы, мемуары участников событий 1799 года, научные труды.

Есть также советские плакаты периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на которых изображен Суворов как символ бесстрашия и победы над врагом. Не остался без внимания и день сегодняшний - в экспозиции представлена униформа воспитанников суворовских училищ современной России.

В интервью ТАСС Геллер, облачившийся по случаю знаменательного дня в униформу суворовского офицера, сказал, что собирать коллекцию он начал в 1979 году. "Первыми находками были пули артиллерийской картечи, - сказал он. - Вот они сложены горкой в витрине". Но наиболее дорога ему из всей огромной коллекции маленькая православная бронзовая икона-складень, найденная в 1986 году в деревне Ридерен - "солдаты носили такие иконы с собой", пояснил он.

"Жители Гларуса связывали с Суворовым надежду на освобождение от войск Наполеона", - сказал Геллер, отвечая на вопрос о причинах уважения к памяти российского полководца среди местного населения.

Между тем, путь к открытию новой экспозиции в Линтале был непростым. В течение ряда последних лет Геллеру пришлось преодолевать неожиданно возникшие юридические сложности: кантональные власти скрупулезно разбирались с "правовым статусом" экспонатов в его музее, так как проведение археологических раскопок и музейная деятельность в Швейцарии строго регламентируются государством.

Однако в конце прошлого года все вопросы были урегулированы в пользу Геллера. "Это - музей особого рода, его нельзя сравнивать с обычными музеями", - пояснил он.

В запасниках у гларусского историка еще много чего есть. "Будем расширяться, ведь свободных площадей здесь еще много. К тому же, в последнее время стало больше туристов из России", - сказал Геллер.

Добрые слова

Много добрых слов было сказано на торжественной церемонии швейцарцами и россиянами. Общий лейтмотив - благодарность Геллеру и его небольшой, но очень энергичной команде помощников.

Министр образования и культуры кантона Гларус Бенжамин Мюлеманн заявил: "Для нас очень важно, что наша история сохраняется и что она открыта для публики и для исследователей". В интервью ТАСС министр подчеркнул: "Хорошо, когда энтузиасты делают такие вещи. Кантон ведь не может организовать и содержать такую экспозицию своими силами. Поэтому заслуживает позитивной оценки, когда это делается на основе частной инициативы".

Жители Гларуса, продолжил собеседник агентства, не забывают о событиях 1799 года, "и именно поэтому так много улиц и дорог здесь названо в честь Суворова". "То, что происходило в те времена, имело большое значение для современной Швейцарии", - отметил министр, добавив с улыбкой: "Если бы Суворова здесь не было, то неизвестно, была бы Швейцария такой, какой мы знаем ее сейчас".

По поручению посла РФ в Швейцарии Сергея Гармонина военный атташе полковник Андрей Бубликов передал участникам торжественной церемонии в Линтале приветствие и выразил благодарность правительству Гларуса и лично Вальтеру Геллеру за его большой труд.

"Важность этого труда невозможно переоценить, - сказал Бубликов ТАСС. - Гений Суворова - это такая огромная страница в истории России, что ее невозможно переоценить, я выразил благодарность и от имени посольства, и от себя, и от моего сына, который был суворовцем, а также от лица всех российских солдат за то, что память великом полководце живет в Швейцарии. Уверен, что при таком отношении она будет жить".

Большую помощь музею Суворова оказывает Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа". Ее вице-президент Василий Верещак отметил в беседе с ТАСС: "Несмотря на трудности, Вальтер Геллер выстоял. Он не только патриот Швейцарии, но и настоящий "суворовский гренадер" - у него непобедимый суворовский дух. Все иски против него оказались несостоятельными, а артефакты признаны его собственностью, признан [законным] также способ поиска, это победа Вальтера Геллера".

"Это также еще одна победа Суворова, которая дает нам еще один повод для того, чтобы вспомнить свою историю и испытать гордость", - подчеркнул собеседник агентства.

Он пояснил, что финансовую помощь музею оказывают бизнесмены патриоты, а ассоциация ветеранов "Альфы" координирует эту деятельность. Верещак особо отметил взаимодействие с общественными организациями и администрацией президента России.