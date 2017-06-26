Представители киноиндустрии РФ и Китая в рамках ММКФ обсудят перспективные проекты

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Представители киноиндустрии России и Китая в понедельник в рамках 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) обсудят перспективные совместные проекты и выходы на кинорынки двух стран.

"Основными задачами встречи является создание в рамках ММКФ ежегодной рабочей площадки для обмена опытом сотрудничества и общения российских и китайских продюсеров, а также организация независимого комитета для продвижения российского кино в Китае", - сообщили представители ММКФ.

Как ожидается, в работе круглого стола примут участие директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, а также известные продюсеры - Федор Бондарчук, Сергей Сельянов, Алексей Петрухин, Вячеслав Муругов, Леонид Верещагин, Тимур Бекмамбетов и другие.

Китайскую сторону представит представительная делегация корпорации China Film Co-Production Corporation, в функции которой входит рассмотрение и утверждение заявлений на ко- продукции между Китаем и другими странами.

Вечер фонда "Русский Силуэт"

В рамках ММКФ состоится традиционный вечер благотворительного фонда "Русский Силуэт". Российские актрисы, в числе которых Кристина Асмус, Анжелика Агурбаш, Анна Снаткина, София Каштанова, продемонстрируют произведения модельера Игоря Гуляева.

Дефиле пройдет в Галерее искусств Зураба Церетели. Перед гостями вечера выступит арт-группа "SOPRANO Турецкого".

Российские программы и конкурсные показы

Российские программы в Доме кино представят фильмы "Птица" Ксении Баскаковой, "Мой лучший друг " Элины Суни и "Мотылек" Константина Худякова.

Гости фестиваля в понедельник познакомятся с российской лентой конкурсного отбора "Карп отмороженный" Владимира Котта. По сюжету, главная героиня Елена Михайловна, проработав всю жизнь в единственной школе провинциального городка, скромно живет на пенсии. Узнав о страшном диагнозе, героиня начинает готовиться к собственным похоронам, чтобы упростить жизнь единственному сыну Олегу. Неожиданно Елена Михайловна получает в подарок огромного карпа, который переворачивает ее жизнь с ног на голову.

Испанская конкурсная лента "Селфи" Виктора Гарсия Леона рассказывает о юноше Боско, который в одночасье из представителя золотой молодёжи превратился в безработного обитателя центра занятости, вынужденного хвататься за любые возможности заработка. В центре он встречает слепую девушку, которая открывает Боско совершенно другой мир.

Любители документального жанра смогут оценить ленту "Уход" американки Лены Уилсон. В центре сюжета - буддистский монах, который помогает отчаявшимся людям найти смысл продолжать жить. Его работа отражается на собственном здоровье и семье, поскольку монаху тяжело дается установление границы между пациентами и самим собой.

Фильм "Раскаленный хаос" Сергея Дебижева повествует о причинах революции 1917 года, Первой Мировой войне, внешних и внутренних заговорах, приведших к крушению монархии и всего миропорядка.

Всего в основном конкурсе ММКФ участвуют 13 картин. Россию также представляют фильмы "Мешок без дна" Рустама Хамдамова, "Карп отмороженный" и "Купи меня" Вадима Перельмана.

Жюри

В жюри основного конкурса, которое возглавил режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, вошли режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия).

Церемония награждения победителей пройдет 29 июня. После объявления лауреатов покажут новую картину Софии Копполы "Роковое искушение" по знаменитому роману Томаса Каллинена.