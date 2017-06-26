Внук Чарли Чаплина выступит на Чеховском фестивале в Москве

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Одного из своих хедлайнеров представит в понедельник публике проходящий в Москве ХШ Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова: выступления в программе смотра начнет Джеймс Тьере, внук Чарли Чаплина. Клоун, акробат и мим, танцовщик и поэт, он покажет свою постановку "Лягушка была права", где одновременно является режиссером, сценографом, автором оригинальной музыки и исполнителем.

"Спектакль, который привезла в Москву французская "Компания майского жука", пройдет пять раз подряд, вплоть до 30 июня, на сцене Театра имени Моссовета", - сообщили ТАСС в пресс-службе Чеховского фестиваля.

Собеседница агентства отметила, что Джеймс Тьере хорошо известен в разных странах. Знают его и в России. Еще восемь лет назад потомок комика впервые выступил на Чеховском фестивале - сыграл свой спектакль "До свидания, зонтик". Постановка, созданная в жанре "нового цирка", очаровала москвичей.

На следующий Чехов-фест Джеймс Тьере привез другую работу - спектакль "Рауль". Еще через два года мастер представил в программе смотра постановку под названием "Красный табак", в которой объединились танец, цирк, драматическая игра и пантомима. Нынешний визит Джеймса Тьере уже четвертый по счету, и на сей раз он прибыл со спектаклем "Лягушка была права".

"В этом спектакле маленькие тайны обязательно съедят большие тайны, это очевидно, - говорит о своей новой постановке Джеймс Тьере. - Мы исподволь расскажем о подземном создании, которое из-за своего любопытства по отношению к человеку, доверилось ему, и было предано, при этом сердце его было разбито".

Эксперты называют спектакль "Лягушка была права" лучшей работой "тотального" артиста Джеймса Тьере, который "способен одновременно проделывать изящные кульбиты в воздухе, при этом не расставаясь со своей скрипкой, затем перелетать за пианино, вытряхивать из ушей фонтанчики соли и сплетаться в движении со своей сестрой-близнецом". "Зрители иногда совершенно теряются в этом зачаровывающем пространстве потустороннего мира, на грани между грезами и кошмаром. Главное здесь, пожалуй, не то, чтобы до конца понять происходящее, а почувствовать дыхание этого впечатляющего спектакля, вне времени", - утверждают критики.

Взаимная любовь

Но для московских почитателей таланта Тьере важнее увидеть именно его. Кстати, это чувство взаимно. Свидетельством тому - приветствие Джеймса Тьере Чеховскому фестивалю.

"Оказаться в самой театральной стране, в самом сердце театра, можете ли вы себе представить, что это означает для такого человека, как я, буквально выросшего на театральных подмостках", - написал в своем обращении Джеймс Тьере.

"Этот фестиваль, вся его команда сумели подарить артистам всех континентов ощущение, что они являются дружественными посланцами общей вселенской тайны, - говорится в приветствии. - Для меня - честь быть среди них. С самого первого моего приезда в Россию я в восхищении открыл для себя глубокую любовь русских к нашему ремеслу".

"Мы выступали со спектаклями "До свидания, зонтик", "Рауль" и "Красный табак", - напомнил Тьере. - Каждая встреча - опыт, каждый опыт - эмоция, каждая эмоция - сокровище. Спасибо за это, мой дорогой фестиваль. Долгой тебе жизни".

Из биографии Джеймса Тьере

Джеймс Тьере родился в 1974 году в Лозанне в семье цирковых артистов Виктории Чаплин (дочери великого Чарли Чаплина) и Жан-Батиста Тьере. Вышел на цирковую арену в четыре года. Участвовал в спектаклях своих родителей "Воображаемый цирк" и "Невидимый цирк", выступая как акробат, также обучался танцам, игре на скрипке, овладевал мастерством мима и фокусника.

Работал в театре и кино с Питером Гринуэем, Бобом Уилсоном, Бено Бессонном, Колин Серо.

В 1998 вернулся на театрально-цирковую орбиту и основал "Компанию майского жука". Его первый спектакль "Симфония майского жука" ("майский жук" - кличка, которую ему дали родители за то, что он никогда спокойно не сидел на месте) отмечен многими призами, в частности, четырьмя "Мольерами" - самой высокой театральной премией Франции.

За время существования "Компанией майского жука" создан целый ряд заметных представлений. Огромный интерес вызвал спектакль Джеймса Тьере "До свидания, зонтик" (2007, удостоенный премии Мольера. Постановка получила признание публики не только во Франции, но и в Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго, Сиднее, Вене, Москве.

Затем Тьере поставил спектакли "Рауль" (2009), "Красный табак" (2013), самой новой работой стала постановка "Лягушка была права" (2016), за которую Джеймс Тьере получил премию Мольера в номинации "лучший театральный режиссер" сезона 2016/2017.

О Чехов-фесте

Международный театральный фестиваль имени А. П Чехова учрежден в 1992 году и с тех пор проводится раз в два года. Нынешний форум стал 13-м по счету и юбилейным по сути, отмечающим свое 25-летие.

Смотр проходит с 24 мая и продлится до 20 июля. За это время москвичам будет показано 22 спектакля разных жанров из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, Кубы, Киргизии, Нидерландов, России, США, Тайваня, Франции, Южной Кореи, Эстонии. По традиции Чехов-фест проведет и региональную программу: представит свои спектакли еще в двух городах России - Воронеже и Екатеринбурге.

Форум проходит при поддержке правительства Российской Федерации, правительства Москвы, министерства культуры РФ и департамента культуры города Москвы, а также правительственных и неправительственных организаций зарубежных стран.