Театр Пушкина прощается с одним из лучших спектаклей "Одолжите тенора!"

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина снимает с репертуара один из своих "хитов" - спектакль по пьесе Кена Людвига "Одолжите тенора!", прощальные показы которого состоятся в понедельник, 26 июня, и во вторник.

"Таким будет заключительный аккорд нашего 67-го сезона", - сообщили ТАСС в пресс-службе Пушкинского театра.

Собеседница агентства напомнила, что спектакль "Одолжите тенора!" был поставлен в 2005 году художественный руководителем Театра имени Пушкина Евгением Писаревым, в образе главного героя - незадачливого певца Макса - выступил Сергей Лазарев. Он же предстанет в этой роли и на прощальных спектаклях.

Постановка "Одолжите тенора!" с большим успехом шла на сцене Театра имени Пушкина 12 лет и заслуженно завоевала любовь публики в Москве и за ее пределами. Спектакль видели зрители в Риге, Новосибирске, Воронеже, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, в июне 2017 года "Одолжите тенора!" принял участие в федеральной программе "Большие гастроли" и был показан в Кургане, Челябинске и Магнитогорске.

За всю историю постановки ее смогли посмотреть более 180 тыс. зрителей. В образе главного героя, кроме Сергея Лазарева, в разные годы побывали актеры Алексей Франдетти и Евгений Плиткин. В спектакле также заняты Александр Арсентьев, Александр Матросов, Вера Воронкова, Екатерина Клочкова, Анна Бегунова, Александр Анисимов, Ирина Петрова, Ирина Бякова.

"Для авторов и участников спектакля завершается большой и счастливый этап, поэтому мы решили сделать так, чтобы прощание стало заметным событием", - заявили в пресс-службе.

Знаменитая комедия

Пьеса Кена Людвига "Одолжите тенора!" - это классическая комедия положений, действие которой разворачивается в Америке 30-х годов. Молодого певца Макса никто не принимает всерьез - ни любимая девушка, ни ее отец-продюсер. Все словно околдованы знаменитым тенором Тито Мерелли.

И вот стараниями папы-продюсера Мерелли приезжает на гастроли вместе со своей женой Марией. Но перед самым концертом внезапно выясняется, что звезда петь не может. Но все билеты проданы. Продюсер умоляет Макса выдать себя за прославленного тенора.

Пьеса Кена Людвига "Одолжите тенора!" впервые была показана в Лондоне. Продюсером выступила компания Эндрю Ллойда Уэббера. Пьеса была выдвинута на премию Лоуренса Оливье, собирала аншлаги на Бродвее.

Спектакль получил две премии Тони, четыре премии Драма Деск и три премии Ассоциации нью-йоркских критиков. Пьеса переведена на восемь языков и с успехом идет по всему миру.