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Валентин Гафт отменил творческий вечер в Екатеринбурге из-за болезни

Культура
26 июня, 9:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, июня. /ТАСС

Планировалось, что встреча пройдет в рамках киноклуба "Ельцин Центра"

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Валентин Гафт

Валентин Гафт

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Творческая встреча с народным артистом России Валентином Гафтом, которая должна была состояться в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге 27 июня, отменена из-за болезни артиста. Об этом в понедельник сообщили в "Ельцин Центре".

"К сожалению, Валентин Гафт заболел и не может приехать на творческий вечер. Вернуть билеты можно завтра с 10:00 (08:00 мск) на кассах. Актер хочет приехать в "Ельцин Центр" и в Екатеринбург, поэтому надеемся, что творческий вечер состоится ближе к осени", - уточнили в "Ельцин Центре".

Планировалось, что творческий вечер Валентина Гафта пройдет в рамках киноклуба "Ельцин Центра". Артист должен был прочесть стихи, эпиграммы, а также ответить на вопросы зрителей.

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