Пятый "Трансформер": коммерческий успех в Китае и низкий интерес зрителей в США

Москва, 26 июня. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Заработав за премьерную неделю $69,1 млн в прокате США, фильм "Трансформеры: Последний рыцарь" (Transformers: The Last Knight) режиссера Майкла Бэя опроверг скептические прогнозы голливудских критиков и сумел вплотную приблизиться к расчетам своего дистрибьютора - кинокомпании Paramount Pictures, которая ожидала до $70 млн.

Однако картина, получившая низкие рейтинги от большинства ведущих киноведческих порталов и изданий, отстала по данному показателю от всех своих четырех фильмов-предшественников франшизы. Одновременно оправдалась ставка создателей картины и на рынок Китая. За три дня показа пятая лента франшизы "Трансформеры" принесла в китайском прокате $123,4 млн.

За первый день проката – в минувшую пятницу - фильм принес в КНР $47,7 млн. Это третий исторический показатель для иностранных лент на китайском рынке после "Форсаж 8" (The Fate Of The Furious, 2017) и "Форсаж 7" (Furious, 2015), каждый из которых сделал в премьерный день более $60 млн.

Тем самым в текущем году фильм повторяет коммерческий успех картины "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, 2017), которая также прошла в прокате США с достаточно низким зрительским интересом, однако оказалась популярной на зарубежных рынках, в первую очередь азиатских.

Все говорит о том, что рынок Китая уже превратился в ключевой для крупнейших проектов Голливуда. Тем не менее, китайский рынок имеет и свои риски. Издание Deadline отмечает, что, согласно достигнутому соглашению между Китаем и США относительно проката американских фильмов, Paramount получает лишь 25% от продажи билетов.

Картина "Трансформеры: Последний рыцарь" вышла в минувшую пятницу в 41 стране, включая Россию. При этом лента заняла первое место в прокате 40 стран. На второй позиции после Китая по кассовым сборам стоит Южная Корея с $12 млн. Тройку замыкает Россия с $8,9 млн. Далее следуют Великобритания – $5,7 млн и Германия с $4,7 млн.

Всего за пределами США фильм "Трансформеры: Последний рыцарь" заработал на билетах $196,2. Таким образом, за свою премьерную неделю лента сделала на продаже билетов общую сумму в $265,3 млн при производственных расходах в $217 млн.

С выходом пятой картины, которая стала заключительной для режиссера Майкла Бэя, франшиза "Трансформеры" переходит в новое состояние, когда должна появиться целая "Киновселенная Трансформеров" (Transformers Cinematic Universe). Ее концепция разрабатывается с 2015 года. Сейчас рассматривается проект выпуска 12 полнометражных фильмов, которые представляют собой не только прямое продолжение существующих фильмов, но и приквелы, спин-оффы и кроссоверы.

Пока известно только о двух картинах. Первая - спин-офф о Bumblebee (персонаж и авторобот), который представляет собой приквел. В предстоящем августе 44-летний американский режиссер Трэвис Найт начинает съемки этой картины, действие которой происходит в 80-е годы минувшего века. Выход ленты в прокат назначен на 8 июля 2018 года.

Второй фильм – "Трансформеры 6". О нем еще мало что известно, однако есть дата поступления в кинотеатры – 28 июня 2019 года. Правда, как отмечают специалисты, в заключительных сценах "Последнего рыцаря" есть определенное указание на дальнейшее развитие событий.

Амбициозная разработка мира трансформеров вызвана в первую очередь финансовыми интересами: четыре картины франшизы принесли $3,77 млрд, при этом на фильм "Трансформеры: Эпоха истребления" (Transformers: Age of Extinction, 2014) приходится более $1 млрд.

В минувшую пятницу фильм "Чудо-женщина" (Wonder Woman) режиссера Пэтти Дженкинс с актрисой Галь Гадот в главной роли перешел рубеж в $300 млн кассовых сборов. Согласно подсчетам, на данный момент картина принесла в прокате доход в $319,4 млн. Одновременно "Чудо-женщина" установила рекорд кинокомпании Warner Bros. по размерам продаж на четвертой неделе показа в кинотеатрах США – $26,17 млн. Тем самым она по данному показателю оттеснила на вторую позицию картину "Темный рыцарь" (Dark Knight, 2008) режиссера Кристофера Нолана с Кристианом Бэйлом в роли Бэтмена. Ее достижение – $26,11 млн.

Успех сопутствовал на минувшей неделе и фильму "Роковое искушение" (Beguiled) режиссера Софии Копполы с Кирстен Данст и Николь Кидман. Картина, за которую Коппола получила приз за лучшую режиссуру последнего Каннского фестиваля, вышла 23 июня лишь в четырех кинотеатрах США – в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Тем не менее, она уже принесла по $65,5 тыс на каждый зал, что является рекордом текущего года для США.